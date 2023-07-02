Об этом 24 Каналу рассказал генерал украинской армии, голова Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж. По его словам, ВСУ в Бахмуте берут россиян "в клещи".

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"Сегодня мы создаем клещи возле самого Бахмута. Это предпосылка, что мы уничтожаем врага в Бахмуте. Мы уже можем говорить о том, что имеем наши огневые точки в Бахмуте. Это диверсионные группы, снайперские группы, о которых говорил Череватый", – сказал генерал .

Враг будет видеть, что украинские защитники берут его в окружение. Перспектива для россиян хуже, чем была в Херсоне, им нужно будет бежать.

Предпосылки широкомасштабных наступательных операций

Николай Маломуж отмтил, что россияне хотят перетянуть наши силы под Авдеевку, Марьинку. Враг бросил туда резервы, очень активно штурмует. Продолжаются тяжелые бои, но ВСУ дают отпор оккупантам.

Генерал уверен, что шансов на Авдеевско-Марьинском направлении у россиян не будет, как и в направлении Лимана, Сватового, Кременной. Сегодня ВСУ используют правильную тактику:

Тактические, наступательные или контрнаступательные операции, проведение специальных операций в точках, где есть слабые места россиян;

Подготовка фланговых ударов;

Разминирование;

Подготовка коммуникаций;

Уничтожение резервов врага.

Это предпосылки к широкомасштабным наступательным операциям, которые мы еще не начинали. Сегодня мы практически готовы к наступательным действиям. Сейчас наступает время активных тактических, стратегических действий. Эти горячие точки знаковые, чтобы прежде всего оттянуть силы, нанести по ним удары, определить в этот момент неожиданные слабые места врага и нанести определяющие удары,

– объяснил он.

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