По словам военачальника, бои за Бахмут достигли высочайшего уровня напряжения.
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Враг бросил в бой дополнительные силы "Вагнера". Наши воины мужественно отстаивают позиции на севере Бахмута, стараясь не допустить окружения города,
– отметил Александр Сырский.
Он напомнил, что сопротивление сил обороны в этом месте продолжается уже несколько месяцев. Попытки россиян захватить Бахмут разбиваются о стойкость украинских воинов. ВСУ нанесли врагу значительные потери.
"Наши защитники нанесли значительный урон врагу, уничтожили большое количество техники, заставили бросать в бой лучшие штурмовые подразделения "Вагнера" и уменьшили наступательный потенциал противника", - добавил военачальник.
Украинское командование решило продолжать оборону Бахмута
- Сегодня, 6 марта, президент провел Ставку Верховного Главнокомандующего. На заседании обсудили ситуацию по основным направлениям фронта, в частности, Бахмутскому.
- Было решено продолжать оборону Бахмута и усиление наших позиций.
- Российская армия продолжает попытки оцепить и захватить Бахмут. В Генштабе подчеркивают, что эти попытки безуспешны.
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- По данным министра обороны Алексея Резникова, ежедневные потери российской армии в боях за Бахмут у 500 человек убиты и ранены.