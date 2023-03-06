По словам военачальника, бои за Бахмут достигли высочайшего уровня напряжения.

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Враг бросил в бой дополнительные силы "Вагнера". Наши воины мужественно отстаивают позиции на севере Бахмута, стараясь не допустить окружения города,

– отметил Александр Сырский.

Он напомнил, что сопротивление сил обороны в этом месте продолжается уже несколько месяцев. Попытки россиян захватить Бахмут разбиваются о стойкость украинских воинов. ВСУ нанесли врагу значительные потери.

"Наши защитники нанесли значительный урон врагу, уничтожили большое количество техники, заставили бросать в бой лучшие штурмовые подразделения "Вагнера" и уменьшили наступательный потенциал противника", - добавил военачальник.

Обратите внимание! Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский посетил Бахмут вчера, 6 марта, до этого – 3 марта. Также он приезжал в город 25 февраля.

Украинское командование решило продолжать оборону Бахмута

Сегодня, 6 марта, президент провел Ставку Верховного Главнокомандующего. На заседании обсудили ситуацию по основным направлениям фронта, в частности, Бахмутскому.

Было решено продолжать оборону Бахмута и усиление наших позиций.

Российская армия продолжает попытки оцепить и захватить Бахмут. В Генштабе подчеркивают, что эти попытки безуспешны.

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