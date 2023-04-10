Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он считает, что, несмотря на то, что россияне продвинулись в центр города, украинские силы обороны не выйдут из его западных флангов.

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Свитан сообщил, что украинские военные сейчас отошли от центра Бахмута, в основном удерживают западные рубежи. Там они обороняют часть города с многоэтажками.

В районе Бахмута количество боеприпасов и вылета авиации российских войск не уменьшается. Поэтому отходим, потому что невозможно уже удерживать некоторые полностью разрушенные многоэтажки или кварталы,

– добавил говорящий.

ВСУ не покинут Бахмут

Полковник считает, что украинские силы обороны не будут полностью выходить из Бахмута. На западных рубежах они установили крепкую оборону, туда россияне подойти не могут. Речь идет о трассе с Константиновки на Бахмут.

Попытки подойти туда приводят к большим потерям у россиян, ведь в ВСУ там хорошо прострелены плацдармы.

До наступления остались считанные недели, наши наступательные действия в любой точке фронта вызовут обратную реакцию россиян. Сначала они остановятся, а затем начнут отходить на линию обороны, которую будут за собой оставлять.

– убежден Свитан.

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