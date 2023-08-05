Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. По его словам, есть информация, пока не подтвержденная официально, что Клищеевка практически полностью в серой зоне.
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Клещеевка – в серой зоне
Жданов отметил, что, по некоторым данным, Клищеевка сейчас практически полностью в серой зоне. Россияне пошли на железную дорогу, которая стала линией боевого столкновения.
Враг пошел за железную дорогу, которая выходит из Бахмута. Она стала линией боевого столкновения. Враг откатился за железнодорожную насыпь и пытается удержать позиции, чтобы не допустить дальнейшего продвижения наших войск. Из Клещеевки они практически вышли. Почти вся Клищеевка расположена к железной дороге,
– объяснил он.
Жданов о боях на Бахмутском направлении: смотрите видео
Ситуация на Бахмутском направлении: последние новости
- Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что наши военные продолжают наступать на Бахмутском направлении. Продолжается постепенное движение вперед.
- Заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый сообщил, что инициатива на Бахмутском направлении принадлежит ВСУ. Хотя россияне пытаются контратаковать и прилагают большие усилия, чтобы построить оборону.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что на Бахмутском направлении – сложная ситуация. На южном фланге украинские войска постепенно двигаются через плотный артиллерийский огонь и минирование. На северном фланге враг атакует, а Силы обороны отражают атаки. Здесь враг также хочет вернуть утраченные позиции.
- Ранее Олег Жданов рассказывал, что на Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои возле Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки. Там россияне оказались в безвыходной ситуации. Враг не считается с потерями и свозит резервы, которые рано или поздно закончатся.