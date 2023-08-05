Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. За його словами, є інформація, яка поки не підтверджена офіційно, що Кліщіївка практично повністю у сірій зоні.
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Кліщіївка – у сірій зоні
Жданов зазначив, що, за деякими даними, Кліщіївка зараз практично повністю у сірій зоні. Росіяни пішли на залізницю, яка стала лінією бойового зіткнення.
Ворог пішов за залізницю, яка виходить з Бахмута. Вона стала лінією бойового зіткнення. Ворог відкотився за залізничний насип та намагається втримати позиції, щоб не допустити подальшого просування наших військ. З Кліщіївки вони практично вийшли. Майже вся Кліщіївка розташована до залізної дороги,
– пояснив він.
Жданов про бої на Бахмутському напрямку: дивіться відео
Ситуація на Бахмутському напрямку: останні новини
- Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наші військові продовжують наступати на Бахмутському напрямку. Продовжується поступовий рух вперед.
- Заступник командувача Східного угрупування військ з комунікацій Сергій Череватий повідомив, що ініціатива на Бахмутському напрямку належить ЗСУ. Хоча росіяни намагаються контратакувати та докладають великих зусиль, щоб побудувати оборону.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що на Бахмутському напрямку – складна ситуація. На південному фланзі українські війська поступово рухаються крізь щільний артилерійський вогонь та мінування. На північному фланзі ворог атакує, а Сили оборони відбивають атаки. Тут ворог так само хоче повернути втрачені позиції.
- Раніше Олег Жданов розповідав, що на Бахмутському напрямку тривають важкі бої біля Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки. Там росіяни опинились у безвихідній ситуації. Ворог не рахується із втратами та звозить туди резерви, які рано чи пізно закінчаться.