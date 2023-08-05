Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. За його словами, є інформація, яка поки не підтверджена офіційно, що Кліщіївка практично повністю у сірій зоні.

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Кліщіївка – у сірій зоні

Жданов зазначив, що, за деякими даними, Кліщіївка зараз практично повністю у сірій зоні. Росіяни пішли на залізницю, яка стала лінією бойового зіткнення.

Ворог пішов за залізницю, яка виходить з Бахмута. Вона стала лінією бойового зіткнення. Ворог відкотився за залізничний насип та намагається втримати позиції, щоб не допустити подальшого просування наших військ. З Кліщіївки вони практично вийшли. Майже вся Кліщіївка розташована до залізної дороги,

– пояснив він.

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