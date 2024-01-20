Оборона Донецкого аэропорта продолжалась с мая 2014 года по 20 января 2015 года. Традиционно 20 января в Украине чтят память погибших защитников, передает 24 Канал.

К теме Устойчивость – это не о бетоне: почему весь мир знает историю украинских киборгов

242 дня стойкости и храбрости

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших защитников Донецкого аэропорта. Он отметил, что подвиг киборгов доказал: украинцев не сломать.

242 дня обороны Донецкого аэропорта. 242 дня стойкости и храбрости наших защитников. Подвиг киборгов доказал: украинцев не сломать. Мир уже тогда мог увидеть, на что способны украинцы. Помним каждого, кто дерется ради государства!

– говорится в сообщении Зеленского.

Бои за Донецкий аэропорт: смотрите видео

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также отметил Героев, погибших во время обороны Донецкого аэропорта. Он опубликовал в сети чувствительное сообщение и поблагодарил защитников.

Этот подвиг украинских воинов продемонстрировал всему миру отвагу, мужество и несокрушимость украинцев. Навеки в нашей памяти запечатлелись слова: "Киборги выстояли, не устоял бетон". Мы благодарим каждого, кто сражался в ДАПе. Мы помним всех, кто отдал жизнь за нашу свободу,

– поблагодарил Залужный.

Смотрите видео, посвященное Героям-защитникам Донецкого аэропорта

Украинские защитники мужественно держали оборону с мая 2014 по 20 января 2015 года. Эти бои стали символом несокрушимости и боевого духа украинских военных, а защитников терминалов стали называть киборгами.

Как украинские защитники защищали аэропорт

Украинские защитники в марте 2014 на фоне аннексии Крыма и развертывания Россией сепаратизма в Донецкой и Луганской областях взяли под охрану Донецкий аэропорт. Первыми туда прибыли бойцы 3-го отдельного полка спецназа и 95-й отдельной аэромобильной бригады. 17 апреля оккупанты впервые попытались захватить аэропорт, но успеха не имели.

Уже 6 мая 2014 все полеты через Донецкий аэропорт прекратились и началась оборона. Враг вторично пытался захватить объект 26 мая. Тогда на территорию нового терминала Донецкого аэропорта вошли российские боевики, однако украинским защитникам удалось выбить врага. После этого серьезного столкновения на аэродроме не происходило огневых столкновений почти на протяжении всего лета 2014 года. Только 10 июля враг обстрелял из минометов позиции украинских защитников. Тогда Украина понесла первые потери в боях за Донецкий аэропорт.

Жестокие бои вспыхнули в сентябре 2014 года. Хотя тогда уже действовали Минские договоренности, однако российским оккупантам было безразлично на них. Согласно открытым данным, украинские защитники удерживали старый и новый терминалы Донецкого аэропорта. Также наши бойцы контролировали близлежащую территорию. Речь идет о бойцах:

2-й батальонно-тактической группы 93-й отдельной механизированной бригады,

3-го отдельного полка спецназначения,

74-го отдельного разведывательного батальона.

Также оборону здесь усилили бойцы 79-й и 95-й аэромобильных бригад ВСУ и добровольцы. Тогда поселок Пески стал опорным пунктом для украинских защитников.

С этого момента начались ожесточенные бои. Враг каждый день обстреливал позиции ВСУ по минометам и артиллерии. В октябре оккупанты в очередной раз попытались штурмовать Донецкий аэропорт. С новыми силами враг начал атаковать украинские позиции 29 – 30 ноября, тогда украинские бойцы понесли потери, силы АТО покинули помещение старого терминала и сосредоточились на обороне нового.

В январе 2015 года русские боевики начали штурмовать территорию нового терминала. Первое жестокое сражение произошло 1 января 2015 года. Тогда оккупанты смогли прорваться на территорию, однако силы АТО смогли выбить врага. В течение всего времени оккупанты не оставляли обстрелов. 13 января из-за постоянных ударов обрушилась диспетчерская башня аэропорта, являвшаяся символом обороны. Тогда оккупанты поставили ультиматум и приказали до 17:00 покинуть территорию нового терминала, или всех уничтожат. Украинские защитники отказались и продолжили оборону.

Враг нес также потери, но продолжал штурмы. 19 января 2015 года оккупанты пошли на циничный шаг и взорвали часть перекрытия второго этажа, где находились украинские военные. После этого противник начал атаковать, но наши воины не сдавались. 20 января в 14:56 враг второй раз взорвал терминал, в результате чего объект был разрушен, а украинские защитники понесли наибольшие потери. Тогда погиб 51 военнослужащий ВСУ.

Уже 21 января 2015 года силы АТО начали выход из Донецкого аэропорта из-за разрушения объекта.

Потери Украины во время обороны Донецкого аэропорта

В общем, за все время боев за Донецкий аэропорт и на близлежащих объектах воевали:

спецназовцы 3-го отдельного полка,

бойцы 93-й и 72-й отдельных механизированных бригад,

79-я 80-я, 81-я, 95-я отдельные аэромобильные бригады,

1-я и 17-я отдельные танковые бригады,

57-я отдельная мотопехотная бригада,

90-й отдельный аэромобильный и 74-й отдельный разведывательный батальоны,

бойцы полка "Днепр-1",

украинские добровольцы.

Согласно официальным данным, во время боев за Донецкий аэропорт погибли 109 Героев, еще около 440 человек получили ранения.

Кто погиб в боях за Донецкий аэропорт – больше в галерее