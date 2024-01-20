Оборона Донецького аеропорту тривала з травня 2014 року до 20 січня 2015 року. Традиційно 20 січня в Україні вшановують пам'ять загиблих захисників, передає 24 Канал.

До теми Стійкість – це не про бетон: чому весь світ знає історію українських кіборгів

242 дні стійкості та хоробрості

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих захисників Донецького аеропорту. Він зазначив, що подвиг кіборгів довів: українців не зламати.

242 дні оборони Донецького аеропорту. 242 дні стійкості та хоробрості наших захисників. Подвиг кіборгів довів: українців не зламати. Світ уже тоді міг побачити, на що здатні українці. Пам'ятаємо кожного, хто б'ється заради держави!

– мовиться у дописі Зеленського.

Бої за Донецький аеропорт: дивіться відео

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також вшанував Героїв, які загинули під час оборони Донецького аеропорту. Він опублікував у мережі чутливий допис та подякував захисникам.

Цей подвиг українських воїнів продемонстрував усьому світові відвагу, мужність та незламність українців. Навіки в нашій пам'яті закарбувалися слова: "Кіборги вистояли, не встояв бетон". Ми дякуємо кожному, хто бився в ДАПі. Ми пам'ятаємо усіх, хто віддав життя за нашу свободу,

– подякував Залужний.

Дивіться відео, присвячене Героям-оборонцям Донецького аеропорту

Українські захисники мужньо тримали оборону з травня 2014 до 20 січня 2015 року. Ці бої стали символом незламності та бойового духа українських військових, а захисників терміналів почали називати кіборгами.

Як українські захисники захищали аеропорт

Українські захисники у березні 2014 року на тлі анексії Криму та розгортання Росією сепаратизму в Донецькій та Луганській областях взяли під охорону Донецький аеропорт. Першими туди прибули бійці 3-го окремого полку спецпризначення та 95-ї окремої аеромобільної бригади. 17 квітня окупанти вперше спробували захопити аеропорт, але успіху не мали.

Вже 6 травня 2014 року усі польоти через Донецький аеропорт припинилися й почалася оборона. Ворог вдруге намагався захопити об'єкт 26 травня. Тоді на територію нового терміналу Донецького аеропорту зайшли російські бойовики, однак українським захисникам вдалося вибити ворога. Після цього серйозного зіткнення на летовищі не відбувалося вогневих сутичок майже упродовж усього літа 2014 року. Лише 10 липня ворог обстріляв з мінометів позиції українських захисників. Тоді Україна зазнала перших втрат у боях за Донецький аеропорт.

Жорстокі бої спалахнули у вересні 2014 року. Хоча тоді вже діяли Мінські домовленості, однак російським окупантам було байдуже на них. Згідно з відкритими даними, українські захисники утримували старий та новий термінали Донецького аеропорту. Також наші бійці контролювали прилеглу територію. Мовиться про бійців:

2-ї батальйонно-тактичної групи 93-ї окремої механізованої бригади,

3-го окремого полку спецпризначення,

74-го окремого розвідувального батальйону.

Також оборону тут посилили бійці 79-ї й 95-ї аеромобільних бригад ЗСУ та добровольці. Тоді селище Піски стало опорним пунктом для українських захисників.

Відтоді почалися запеклі бої. Ворог кожного дня обстрілював позиції ЗСУ з мінометів та артилерії. У жовтні окупанти вкотре спробували штурмувати Донецький аеропорт. З новими силами ворог почав атакувати українські позиції 29 – 30 листопада, тоді українські бійці зазнали втрат, сили АТО залишили приміщення старого терміналу й зосередились на обороні нового.

У січні 2015 року російські бойовики почали штурмувати територію нового терміналу. Перший жорстокий бій відбувся 1 січня 2015 року. Тоді окупанти змогли прорватися на територію, однак сили АТО змогли вибити ворога. Протягом усього часу окупанти не полишали обстрілів. 13 січня через постійні удари обвалилася диспетчерська вежа аеропорту, яка була символом оборони. Тоді окупанти поставили ультиматум і наказали до 17:00 покинути територію нового терміналу, або ж усіх знищать. Українські захисники відмовилися й продовжили оборону.

Ворог зазнавав також втрат, але продовжував штурми. 19 січня 2015 року окупанти пішли на цинічний крок і підірвали частину перекриття другого поверху, де перебували українські військові. Після цього противник почав атакувати, але наші воїни не здавалися. 20 січня о 14:56 ворог вдруге підірвав термінал, унаслідок чого об'єкт було зруйновано, а українські захисники зазнали найбільших втрат. Тоді загинув 51 військовослужбовець ЗСУ.

Уже 21 січня 2015 року сили АТО почали вихід з Донецького аеропорту через руйнування об'єкта.

Втрати України під час оборони Донецького аеропорту

Загалом, за весь час боїв за Донецький аеропорт й на прилеглих об'єктах воювали:

спецпризначенці 3-го окремого полку,

бійці 93-ї та 72-ї окремих механізованих бригад,

79-а 80-а, 81-а, 95-а окремі аеромобільні бригади,

1-а та 17-аокрема танкові бригади,

57-а окрема мотопіхотна бригада,

90-й окремий аеромобільний та 74-а окремий розвідувальний батальйони,

бійці полку "Дніпро-1",

українські добровольці.

Згідно з офіційними даними, під час боїв за Донецький аеропорт загинуло 109 Героїв, ще близько 440 осіб – отримали поранення.

Хто загинув в боях за Донецький аеропорт – більше в галереї