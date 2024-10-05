Об этом рассказали в ГПСУ утром в субботу, 5 октября.
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Бои за газовые вышки возле Змеиного
В Государственной пограничной службе сообщили, что спецназовцы ГПСУ вместе с подразделениями военной разведки отбивают у противника башни возле острова Змеиный.
Титаническими усилиями захвачена и взята под контроль часть этих стратегически важных объектов, которые выполняют роль наших морских крепостей. Их содержание позволяет контролировать значительную часть акватории и усиливать оборону,
– говорится в сообщении.
Там опубликовали соответствующее видео. На распространенном видео видно, как после планирования операции бойцы штурмуют захваченные вышки с катеров.
Бои возле Змеиного за газовые вышки: смотрите видео