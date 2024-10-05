Об этом рассказали в ГПСУ утром в субботу, 5 октября.

Смотрите также Катастрофа российских морпехов: BBC назвала потери врага в Угледаре

Бои за газовые вышки возле Змеиного

В Государственной пограничной службе сообщили, что спецназовцы ГПСУ вместе с подразделениями военной разведки отбивают у противника башни возле острова Змеиный.

Титаническими усилиями захвачена и взята под контроль часть этих стратегически важных объектов, которые выполняют роль наших морских крепостей. Их содержание позволяет контролировать значительную часть акватории и усиливать оборону,

– говорится в сообщении.

Там опубликовали соответствующее видео. На распространенном видео видно, как после планирования операции бойцы штурмуют захваченные вышки с катеров.

Бои возле Змеиного за газовые вышки: смотрите видео