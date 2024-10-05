Про це розповіли в ДПСУ зранку в суботу, 5 жовтня.

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Бої за газові вишки біля Зміїного

В Державній прикордонній службі повідомили, що спецпризначенці ДПСУ разом із підрозділами військової розвідки відбивають у противника вежі біля острова Зміїний.

Титанічними зусиллями захоплена і взята під контроль частина цих стратегічно важливих об'єктів, які виконують роль наших морських фортець. Їх утримання дозволяє контролювати значну частину акваторії та посилювати оборону,

– ідеться у повідомленні.

Там опублікували відповідне відео. На поширеному відео видно, як після планування операції бійці штурмують захоплені вишки з катерів.

Бої біля Зміїного за газові вишки: дивіться відео