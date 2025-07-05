Пилот, который доставлял его в Гостомель в первые дни полномасштабной войны, сказал, что предыдущий вертолет враг сбил. "Было стремно", – вспоминает военный. Чтобы его собратья не потеряли боевой дух, он поддерживал их во время полета. Не вся мотивация была приличной, чтобы ее описать, но точно помогла воплотить в жизнь одну из самых смелых операций начала большой войны.

Дмитрий с позывным "Зевс" в течение первых двух недель полномасштабного вторжения России был наводчиком украинской артиллерии в Гостомельском аэропорту. Во вражеском тылу он получил звонок от командира: ""Зевс", ты – наши глаза в Гостомеле". Со своими собратьями Дмитрий информировал украинские Силы обороны о ресурсах врага и корректировал артиллерию. Поэтому россияне понесли там максимальные потери и все-таки не воплотили свой захватнический план в жизнь.

Сейчас Дмитрий возглавляет 3-й стрелковый батальон 58-й бригады. В интервью 24 Каналу он поделился воспоминаниями о боевых действиях в Гостомеле и размышляет, как Украине устоять против российской агрессии сейчас.

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"Встал и кричу: "Буква Ю!"": о первом дне полномасштабной войны

В 2015 году Дмитрий, он же "Зевс", поступил в военную академию в Одессе. Его смотивировали старшие товарищи, которые увлекательно описывали службу.

Однако свой первый боевой опыт Дмитрий получил в начале полномасштабного вторжения – в Гостомеле. Это была приоритетная цель для врага, к которой россияне готовились долго и накапливали большое количество ресурсов.

Я был прикомандирован к командованию десантно-штурмовых войск. Мы должны были ехать в ротацию. У нас как раз было слаживание. И, соответственно, 4:30 утра началась война, по полигону начало прилетать... Ну, я услышал если бы не прилет, а как все начали переживать: война, надо собираться. Я тогда думал: еще посплю, а дальше будет видно. Ну, короче, так и сделал,

– вспоминает Дмитрий.



"Зевс" / Фото предоставлено 24 Каналу

Какими были действия противника и темпы наступления, точно тогда не было известно. Дмитрий с побратимами участвовал в планах обороны Житомирского полигона и самого города.

Я сидел возле командующего ДШВ, возле начальника штаба... И возле меня командующий Десантно-штурмовых войск звонил моему командиру части. Типа, готовь три десантные группы. Задание есть. На 3-х вертолетах вы летите на аэродром в населенный пункт Гостомель с целью его охраны и обороны. И я, как это услышал, у меня, как у настоящего десантника, глаза загорелись. Ну и я подошел напрямую к командующему десантно-штурмовых войск и говорю: "Разрешите, я полечу". И мне сказали: "Иди экипируйся. Выходи на командира части, спрашивай, где забирать людей, формируй группу". И все,

– добавляет военный.

Пошел экипироваться, взял с собой собрата. Собрал команду.

"Я собрал людей, объяснил ситуацию и сказал: "Кто, возможно, не готов, боится, то лучше не влезать в эту тему". Это были курсанты, которые проходили обучение в 199 учебном центре, сержантские курсы. Сформировал группы... И сказал, что у них есть два часа времени, чтобы собраться, взять и проверить оружие. После этого, как уже группа сформировалась, мы получили боеприпасы, отправились на аэродром Озерное. Там командир части уже довел обстановку, которая складывалась в то время. Он сказал, что на аэродроме в Гостомеле есть противник. Поэтому туда (десантироваться – 24 Канал) опасно, нужно осуществлять десантирование вблизи объекта, осуществлять марш и пробовать его захватить. Сказал, что есть соседи слева от нас, 80-я десантно-штурмовая бригада, и справа от нас работал 8-й полк специального назначения. Мы все загрузились в борта, ну и начали движение в направлении Гостомеля", – вспоминает "Зевс".

Главной задачей было не допустить посадки российского Ил-76 на аэродроме Гостомеля. Но были и другие задачи: уничтожать противника, штурмовать аэродром с целью дальнейшей охраны и обороны.

Летели на "вертушках". И там нас "обрадовали": пилоты сказали, что по этому маршруту уже один вертолет сбили. Когда летели, было стремно... И это худшее, что услышали подчиненные. Мы остановились. Мы сели. Я в борту увидел настроение людей. Видно, что было страшно им всем. Ну и я, короче, что-то так решил поднять их моральный дух. Я встал и кричу: "Буква Ю!". И они все ответили. И как-то сразу нормально настроились, – Дмитрий улыбается, вспоминая. – Итак, наша задача была сделать так, чтобы Ил-76 врага не совершил посадку. А дальше было указание командира разделиться на две группы. Одна выполняла задачи из засад, а я остался возле аэродрома, корректировал огонь артиллерии и, соответственно, со мной были ПЗРК-шники для того, чтобы в случае чего подбивать эти воздушные суда из всего вооружения, что у нас есть. Это и гранатометы были, и ПЗРК, и пулеметы, и стрелковое оружие.

Результаты своей работы Дмитрий узнал уже после того, когда украинские Силы обороны отбили аэродром.

"Потом мы ходили по лесам, между Бучей, Ворзелем, Гостомелем, выявляли артиллерию врага и, соответственно, работали как контрбатарейная борьба. Находили их артиллерию и передавали координаты, чтобы наша артиллерия туда отрабатывала", – добавляет военный.

Самое тяжелое, говорит он, было перенести холод: "Вот мне было реально трудно, потому что мы когда вылетали, нам сказали: "Ребята, три дня, максимум БК, минимум всяких глупостей (брать с собой, – 24 Канал)". И я особо не парился: не было ни спальников, ни сменной одежды, ничего не было. И когда первые дни был немного адреналин, мы еще бегали, то было нормально. А потом просто было очень холодно".

Из окружения "Зевс" и его собратья – "Тренер", "Муравей" и "Череп", вышли без потерь.

1 апреля 2022 года Гостомель освободили. 2 апреля в Минобороны сообщили, что Киевщина свободна от захватчиков. Российские чиновники говорили, что покинули область "добровольно", но это неправда: их оттуда выгнали, выжгли и истребили украинские бойцы, среди которых был и "Зевс".



"Зевс" с побратимами после освобождения Киевщины / Фото предоставлено 24 Каналу

"Даже не мог себе представить": о том, как изменились армии Украины и России

После того Дмитрий продолжил свой путь в Силах обороны. Сейчас он находится на Харьковском направлении. Говорит, там враг подготовлен не так, как раньше.

У них не осталось достаточно профессионалов, чтобы какие-то такие (как десант в Гостомеле – 24 Канал) задачи выполнять. Подготовка их сейчас гораздо хуже. Где они превосходят нас, так это в живой силе, в боеприпасах, в артиллерии. Преобладают нас в средствах разведки, дронах... Но их подготовка, их морально-психологическое состояние, их напор стал намного меньше, чем был в 2022 году,

– рассуждает военный.

А вот Силы обороны, по его мнению, получили существенный рост за время полномасштабного вторжения.

"Я себе даже не мог представить... Не во всех, конечно, подразделениях, за всех я не могу говорить. Те, которые я видел, реально изменились в гораздо лучшую сторону. Во-первых, именно в десантно-штурмовых войсках стала лучше структура управления: штабы, НАТОвский образец, то есть все гораздо лучше стало. Изменились подход к войне, тактика, способы ведения разведки, огневого поражения, оборудование, фортификационные сооружения. То есть все развивается в таком направлении к современной войне", – добавляет Дмитрий.



"Зевс" с собратьями / Фото предоставлено 24 Каналу

Недавно он присоединился к 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского. Сейчас "Зевс" возглавляет Третий стрелковый батальон.

Позвал меня командир бригады, который сейчас ее возглавляет... И предложил мне здесь возглавить подразделение. Я согласился, люблю себе вызовы бросать,

– говорит военный.

"Чтобы беречь пехоту": о нынешних задачах на фронте

Дмитрий говорит, что сейчас его подразделение держит оборону. Враг постоянно пытается вклиниться, но у него не получается – украинская разведка работает днем и ночью.

"Работа на Харьковщине включает и линию государственной границы, и места, где противник прорвал линию обороны и государственную границу Украины в 2024 году. То есть такая у нас полоса ответственности достаточно большая, несмотря на название стрелкового батальона. Тактика врага примитивна. Однако эффективна уже в течение нескольких лет. Это накопление личного состава, как можно ближе к нашим позициям. И, при возможности, при благоприятной погоде, это осуществление рывка к нашим позициям с целью штурмовых действий. Но наша разведка достаточно сильно работает. Это непрерывное наблюдение за полем боя.

Местность у нас на переднем крае открытая, то есть противнику трудно подойти к нашим позициям, к линии государственной границы незамеченным. Мы его можем уничтожать на подступах, что и успешно делаем. И, соответственно, таких активных действий в нашу сторону не проводится, потому что это невозможно просто. Врагу тяжело. Любые его перемещения, любые его попытки накопления возле нашего переднего края – это дорога в один конец", – рассказывает Зевс.

Но все это истощает украинские Силы обороны. В конце концов, на врага и его ресурсы нужно противодействие. В частности, для того, чтобы не допустить оккупантов ближе к пехоте.

Личный состав, который у нас находится, уже долго в Вооруженных Силах Украины. И по возрасту он не самый молодой. И достаточно долго находится на позициях. Эти критерии только снижают морально-психологическое состояние личного состава, который находится на линии соприкосновения и в целом на боеспособность подразделения. Поэтому наш принцип батальона – это уничтожать противника еще на подходах, для того чтобы пехоту минимально привлекать в таких боевых действиях. Потому что противник, который атакует и штурмует, он, как правило, лучше подготовлен, чем личный состав, который у нас находится на позициях. Оккупанты их (штурмовиков, – 24 Канал) просто гонят вперед, им дороги назад нет. Они это сами понимают и их задача просто идти вперед. И реально идут пачками,

– рассказывает Дмитрий.



"Зевс" / Фото предоставлено 24 Каналу

Сейчас в подразделении продолжается набор и ждут инициативных людей: мужчин и женщин от 18 до 50 лет, которые хотят присоединиться к 3-му стрелковому батальону 58-й бригады.

"Любого выслушаю сам лично. Подберем по вашим индивидуальным навыкам и желаниям для вас должность, для того чтобы вы максимально приносили эффективность в подразделении и на поле боя. Ищем пилотов БПЛА разведывательного и ударного типов, операторов наземных роботизированных систем, минометчиков, саперов, гранатометчиков, пулеметчиков, пехотинцев. Весь процесс рекрутинга сейчас у нас происходит в основном по знакомствам. То есть я знаю, что есть человек, он знает меня – и вот таким способом работает. Но будем стараться догонять более медийные подразделения", – объясняет военный.

"Проблема в батальоне – это моя проблема": о роли командира

"Я – кадровый военный. Меня, наверное, мотивировать не нужно. Я сам понимал, куда я иду. Моя роль и место на этой войне, на этой должности. И ты должен находить подход, говорить с людьми, их мотивировать, кому-то дать возможность проявить себя и так далее. Это работа непосредственно командира. И я это стараюсь внедрять. То есть, если есть проблема у меня в батальоне, это моя проблема, я стараюсь мотивировать людей, поощрять их, стараться найти к каждому подход. Трудно, но получается. Надо просто пробовать, экспериментировать в таком направлении", – рассказывает "Зевс".

Но, говорит военный, важным остается и взаимодействие общества и военных. Это и поможет Украине устоять против российской агрессии.

Как нам выжить? Наверное, в единстве. Это, пожалуй, один из основных моментов. Вот мне понравилось в 2022-м году, что в большинстве народ был единый, и каждый из гражданского населения, военных, были как одно целое. И это помогло остановить наступление и на Киевщине, и на Херсонщине, где люди выходили и просто руками останавливали танки. Сила в единстве, я думаю. Надо просто понимать, что армия и народ – это одно целое.

"Не может такое быть, что одни воюют, а другие кричат: "Ну, зачем нам эта война". Мы будем воевать, пока будем чувствовать, что народ нас поддерживает. Вот если военный знает, что противник впереди, а позади него народ, который его любит, который после возвращения будет его встречать как Героя, то у него гораздо выше мотивация, чем когда противник впереди, а позади – народ, который его не воспринимает", – подытоживает "Зевс".