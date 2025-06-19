Он считает, что родители должны объяснять детям, почему не стоит общаться на русском. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Святослава Паламаря Дмитрию Гордону.

Смотрите также Азовец "одолжил" болгарку в магазине и спас людей после ночного удара по Киеву

"Калина" назвал общение на русском языке "вредной привычкой"

Журналист Дмитрий Гордон спросил у "Калины", есть ли у него вредные привычки.

К сожалению, да. И у вас есть. Я курю, а вы порой говорите на русском языке,

– ответил ему в шутку "Калина", на что Гордон посмеялся.

Как и большинство, говорит Святослав, он начал курить в армии. Потом он бросил эту привычку, но впоследствии вновь вернулся.

"Но посоветует ли курильщик своим детям курить? Нет. И я так же я хочу, чтобы было с русским языком. Чтобы никто не советовал своим детям общаться на русском. По моему мнению, русский язык для украинцев – это вредная привычка. От нее нужно избавиться", – добавил "Калина".

Он считает, что для этого нужны государственные программы, которые могли бы ласково объяснять украинцам, почему это неуместно.

В то же время, когда речь зашла о патриотизме, то, по мнению "Калины", патриот Украины не обязательно должен разговаривать на украинском языке. Впрочем, он подчеркивает, что это нужная вещь. Он также добавил, что в "Азове" есть военнослужащие, которые разговаривают на русском.