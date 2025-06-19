Він вважає, що батьки повинні пояснювати дітям, чому не варто спілкуватися російською. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Святослава Паламаря Дмитру Гордону.

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"Калина" назвав спілкування російською мовою "шкідливою звичкою"

Журналіст Дмитро Гордон запитав у "Калини", чи є у нього шкідливі звички.

На жаль, так. І у вас є. Я палю, а ви деколи говорите російською мовою,

– відповів йому жартома "Калина", на що Гордон посміявся.

Як і більшість, каже Святослав, він почав палити в армії. Потім він кинув цю звичку, але згодом знов повернувся.

"Але чи порадить курець своїм дітям курити? Ні. І я так само я хочу, щоб було з російською мовою. Щоб ніхто не радив своїм дітям спілкуватися російською. На мою думку, російська мова для українців – це шкідлива звичка. Її потрібно позбутися", – додав "Калина".

Він вважає, що для цього потрібні державні програми, що могли б лагідно пояснювати українцям, чому це недоречно.

Водночас, коли мова зайшла про патріотизм, то, на думку "Калини", патріот України не обов'язково повинен розмовляти українською мовою. Втім, він підкреслює, що це потрібна річ. Він також додав, що в "Азові" є військовослужбовці, які розмовляють російською.