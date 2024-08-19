Сейчас Малую Токмачку в Запорожье удерживают бойцы 15 бригады НГУ "Кара-Даг". Они объяснили, почему это село важно для ситуации на фронте и как может измениться линия разграничения.

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Чем важно село Малая Токмачка в Запорожье

Враг постоянно обстреливает Малую Токмачку и не оставляет попыток атаковать на этом участке фронта. Командир пушки с позывным "Гром" отметил, что этот населенный пункт нельзя терять, ведь это территория суверенного государства.

Впрочем, важно не только это, но и факт того, что украинские защитники могут оказаться в окружении, если российские захватчики оккупируют Малую Токмачку.

Любой клочок земли – наш, никому ее отдавать нельзя. Это наша украинская земля. Но важно не только это: если потерять Малую Токмачку, то возможно окружение Работино,

– объяснил "Гром".

Другой военный бригады – командир артиллерийского дивизиона с позывным "Хорол" – рассказал, что россияне штурмуют Малую Токмачку, используя различную технику. Особенно активно противник использует мотоциклы во время штурмов. Однако такие попытки врага останавливают наши защитники.

На днях состоялась новая атака оккупантов, которую успешно остановили Силы обороны. Враг во время неудачной попытки штурма понес потери в личном составе и технике.

К слову, "Хорол", который сейчас защищает Малую Токмачку – родом из этого села, правда, недавно его дом разрушили оккупанты. Вместе со своими собратьями он стоит здесь с марта 2022 года.