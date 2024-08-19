Нині Малу Токмачку на Запоріжжі утримують бійці 15 бригади НГУ "Кара-Даг". Вони пояснили, чому це село важливе для ситуації на фронті та як може змінитися лінія розмежування.

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Чим важливе село Мала Токмачка на Запоріжжі

Ворог постійно обстрілює Малу Токмачку та не полишає спроб атакувати на цій ділянці фронту. Командир гармати з позивним "Грім" наголосив, що цей населений пункт не можна втрачати, адже це територія суверенної держави.

Втім, важливо не лише це, а й факт того, що українські захисники можуть опинитися в оточенні, якщо російські загарбники окупують Малу Токмачку.

Будь-який клаптик землі – наш, нікому її віддавати не можна. Це наша українська земля. Але важливо не тільки це: якщо втратити Малу Токмачку, то можливе оточення Роботиного,

– пояснив "Грім".

Інший військовий бригади – командир артилерійського дивізіону з позивним "Хорол" – розповів, що росіяни штурмують Малу Токмачку, використовуючи різну техніку. Особливо активно противник використовує мотоцикли під час штурмів. Однак такі спроби ворога зупиняють наші захисники.

Днями відбулася нова атака окупантів, яку успішно зупинили Сили оборони. Ворог під час невдалої спроби штурму зазнав втрат в особовому складі й техніці.

До слова, "Хорол", який нині захищає Малу Токмачку – родом з цього села, щоправда, нещодавно його будинок зруйнували окупанти. Разом зі своїми побратимами він стоїть тут з березня 2022 року.