Бои за Николаев: в городе слышны выстрелы, объявлен сбор медиков

В Николаеве продолжается активное сражение наших ВСУ с оккупационными войсками России. В городе слышны выстрелы.

По состоянию на 18:48 в городе продолжался бой возле торгового комплекса "Южный Буг". ВСУ просят сохранять спокойствие и верить в нашу армию.

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Также следует быть осторожными жителям в укрытиях Николаева. Есть информация, что мародеры сейчас пытаются проникать в бомбоубежища, где сидят горожане. Угрожают оружием и грабят.

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