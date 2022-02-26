Бои за Николаев: в городе слышны выстрелы, объявлен сбор медиков
26 февраля 2022 , 19:40Читати новину українською
Источник:Преступности. нет
В Николаеве продолжается активное сражение наших ВСУ с оккупационными войсками России. В городе слышны выстрелы.
По состоянию на 18:48 в городе продолжался бой возле торгового комплекса "Южный Буг". ВСУ просят сохранять спокойствие и верить в нашу армию.
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Также следует быть осторожными жителям в укрытиях Николаева. Есть информация, что мародеры сейчас пытаются проникать в бомбоубежища, где сидят горожане. Угрожают оружием и грабят.
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