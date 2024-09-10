Об этом во время брифинга рассказал пресс-секретарь Пентагона генерал-майор ВВС Пэт Райдер. Он также отметил, что захватить сам Покровск россиянам сейчас не удалось, передает 24 Канал.

К теме В Третьей штурмовой оценили угрозу от оккупации Покровска: почему город настолько важен

Что сейчас происходит вблизи Покровска

В ответ на заявления России о захвате территории под Покровском представитель Пентагона Райдер подчеркнул, что "интенсивные бои продолжаются за пределами Покровска". Он также заявил, что не имеет конкретных географических данных о территории, которые могла оккупировать Россия.

Мы знаем, что в недавнем прошлом они достигли некоторых постепенных успехов, поскольку они продолжают свое наступление по направлению к Покровску. То, что они делают, – это то, что русские пытаются пробиться к этому городу. Их еще нет. Они не обязательно близки к захвату этого города,

– подчеркнул представитель Пентагона.

Пэт Райдер также утверждал, что США не считают, что Россия захватила Покровск. В то же время представитель Минобороны США подчеркнул стратегическое значение этого населенного пункта.

"Этот город, в частности, расположен на стратегическом перекрестке, особенно по линиям связи", – отметил генерал.

Он подчеркнул важность дальнейших усилий Украины, направленных на сохранение контроля над этой территорией, и сказал, что наши военные прилагают эти усилия.

К слову, в Генштабе ВСУ рассказали, что на Покровском направлении и до сих пор остается горячая ситуация. За минувшие сутки наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Новотроицкое, Гродовка, Новогродовка, Селидово и Михайловка.