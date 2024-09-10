Про це під час брифінгу розповів прессекретар Пентагону генерал-майор ВПС Пет Райдер. Він також наголосив, що захопити сам Покровськ росіянам зараз не вдалося, передає 24 Канал.

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Що зараз відбувається поблизу Покровська

У відповідь на заяви Росії про захоплення території під Покровськом речник Пентагону Райдер підкреслив, що "інтенсивні бої тривають за межами Покровська". Він також заявив, що не має конкретних географічних даних про території, які могла окупувати Росія.

Ми знаємо, що в недавньому минулому вони досягли деяких поступових успіхів, оскільки вони продовжують свій наступ у напрямку до Покровська. Те, що вони роблять, – це те, що росіяни намагаються пробитися до цього міста. Їх ще немає. Вони не обов'язково близькі до захоплення цього міста,

– наголосив речник Пентагону.

Пет Райдер також стверджував, що США не вважають, що Росія захопила Покровськ. Водночас речник Міноборони США підкреслив стратегічне значення цього населеного пункту.

"Це місто, зокрема, розташоване на стратегічному перехресті, особливо щодо ліній зв'язку", – зазначив генерал.

Він підкреслив важливість подальших зусиль України, спрямованих на збереження контролю над цією територією, і сказав, що наші військові докладають цих зусиль.

До слова, у Генштабі ЗСУ розповіли, що на Покровському напрямку і досі лишається гаряча ситуація. За минулу добу наші захисники зупинили 41 штурмову і наступальну дію агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Новотроїцьке, Гродівка, Новогродівка, Селидове та Михайлівка.