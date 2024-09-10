Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари, а також 97 авіаударів. Крім цього, здійснив 4 916 обстрілів, з них 195 – із реактивних систем залпового вогню.

До теми Ворог твердить, що захопив Синьківку: що кажуть у Харківській ОВА

Яка ситуація на Сході країни

На Харківському напрямку відбулося дві ворожих атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке.

ЗСУ відбили атаки біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 12 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Стельмахівки та Лозової.

Росіяни намагалися сунутися в бік Синьківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутись уперед неподалік восьми різних населених пунктів. Акцент робив біля Невського, Новосадового, Торського, Григорівки та Макіївки.

Ворог намагався штурмувати позиції поблизу Невського: дивіться на карті

На Сіверському напрямку українські захисники також відбивали 14 штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам'янського, Івано-Дар'ївки, Спірного та Званівки.

Сили оборони протистояли ворогу біля Верхньокам'янського: дивіться на карті

На Краматорському напрямку окупанти атакували двічі, у районі Білої Гори.

Окупанти атакували позиції ЗСУ біля Білої Гори: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив дев'ять атак неподалік Неліпівки та Торецька.

Противник атакував біля Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову і наступальну дію агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Новотроїцьке, Гродівка, Новогродівка, Селидове та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Михайлівки та Новогродівки.

Російська армія концентрує зусилля в районі Михайлівки: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 46 атак. Основні зусилля ворог прикладав у районах Українська, Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки – де відбулось шість, сім, 15 та 12 боєзіткнень відповідно.

Яка ситуація біля Костянтинівки: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

На Времівському напрямку противник здійснив дев'ять штурмів наших позицій неподалік Золотої Ниви, Шахтарського і Вугледара. Активно залучав для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

Росія намагалася атакувати біля Вугледара: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку окупанти намагалися вибити підрозділи Сил оборони з позицій в районах Малої Токмачки і Малих Щербаків – загалом провели три атаки. Для авіаударів терористи використали близько десятка керованих авіабомб і до сотні НАРів.

Що відбувається біля Малої Токмачки: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції дев'ять разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

Як змінився фронт на інших напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росії активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області.