В общем, течение минувших суток зафиксировано 167 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара, а также 97 авиаударов. Кроме этого, совершил 4 916 обстрелов, из них 195 – из реактивных систем залпового огня.

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Какова ситуация на Востоке страны

На Харьковском направлении произошло две вражеских атаки в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.

ВСУ отбили атаки возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки произошло 12 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Стельмаховки и Лозовой.

Россияне пытались сунуться в сторону Синьковки: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку восьми различных населенных пунктов. Акцент делал у Невского, Новосадового, Торского, Григорьевки и Макеевки.

Враг пытался штурмовать позиции вблизи Невского: смотрите на карте

На Северском направлении украинские защитники также отражали 14 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спирного и Звановки.

Силы обороны противостояли врагу возле Верхнекаменского: смотрите на карте

На Краматорском направлении оккупанты атаковали дважды, в районе Белой Горы.

Оккупанты атаковали позиции ВСУ возле Белой Горы: смотрите на карте

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил девять атак неподалеку Нелиповки и Торецка.

Противник атаковал возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Новотроицкое, Гродовка, Новогродовка, Селидово и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Михайловки и Новогродовки.

Российская армия концентрирует усилия в районе Михайловки: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 46 атак. Основные усилия враг прикладывал в районах Украинская, Красногоровки, Константиновки и Георгиевки – где состоялось шесть, семь, 15 и 12 боестолкновений соответственно.

Какая ситуация возле Константиновки: смотрите на карте

Что происходит на Юге

На Времовском направлении противник совершил девять штурмов наших позиций неподалеку Золотой Нивы, Шахтерского и Угледара. Активно привлекал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Россия пыталась атаковать возле Угледара: смотрите на карте

На Ореховском направлении оккупанты пытались выбить подразделения Сил обороны с позиций в районах Малой Токмачки и Малых Щербаков – в целом провели три атаки. Для авиаударов террористы использовали около десятка управляемых авиабомб и до сотни НАРов.

Что происходит возле Малой Токмачки: смотрите на карте

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции девять раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

Как изменился фронт на других направлениях

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области.