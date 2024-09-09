Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко заявил, что на Харьковщине враг пытается прорвать украинскую оборону. Но сейчас его удалось приостановить.

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Синегубов о заявлениях россиян о захвате Синьковки

Уже полтора года они периодически заявляют, что взяли Синьковку, подступают к Купянску. Нужно понимать, что ситуация по Купянскому направлению действительно тяжелая, враг там постоянно атакует большими силами. Однако Синьковка – это серая зона. Да, идут атаки, но говорить, что они взяли Синьковку, пока не приходится,

– ответил он.

Какая ситуация возле Синьковки на Купянском направлении: показываем на карте боевых действий

По словам главы ОВА, в районе решили усилить эвакуационные мероприятия. В частности, семьи с детьми хотят эвакуировать еще из около 25 населенных пунктов. В целом планируют вывезти около 245 детей.

Интересно! Спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев считает, что Россия применяет УАБы не просто, чтобы разрушать позиции наших войск. Оккупанты имеют и другие задачи, например, продемонстрировать собственные силы с целью деморализовать наших защитников. А когда бьют УАБами по Харькову, то хотят дестабилизировать и деморализовать гражданское население.