Такая ситуация наблюдается в районе Глубокого и Волчанска. Подробнее о положении на этих направлениях и Купянщине в разговоре с 24 Каналом рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко.

Интересно Враг активно применяет дроны на фронте: в ОТГ "Харьков" ответили, опережают ли ВСУ россиян

Как действуют россияне в районе Глубокого и Волчанска

Комбат рассказал, что в последние 3 недели противник начал активно применять легкобронированную технику по донецкому сценарию. То есть машина обварена сверху по краям, под ней сидит штурмовая пехота.

Основная задача – максимально быстро пройти минные заграждения путем тралов, спешить пехоту на передней линии боестолкновения и перейти в атаку.

Благодаря титанической работе и взаимодействию Силам обороны удается отражать атаки врага, действовать на опережение и уничтожать живую силу, артиллерийские средства, а также работать по территории России для тех категорий целей, которые активно ведут огневое поражение по Украине,

– отметил Федоренко.

Смотрите также Враг подошел под Украинск, ВСУ наступают в Нью-Йорке: как изменилась линия фронта за неделю

Что происходит на Купянщине

За предыдущие периоды россияне имели незначительные тактические успехи на Купянщине. Это обусловлено применением авиации, накоплением личного состава и техники для ведения ударно-штурмовых действий.

Бои в Харьковской области: смотрите на карте

По состоянию на сегодня противник успеха нет. Продолжает дальше применять свои беспилотные средства – как беспилотные, так и ударные. Единственное, что его ограничивает – огневое воздействие украинских подразделений по вражеским БПЛА. Также есть другие методы, которые помогают утилизировать непосредственно пилотов беспилотных летательных аппаратов.

Во время захода в полосу видим абсолютный профессионализм различных подразделений Сил обороны, которые между собой надежно коммуницируют, помогают друг другу и совместно уничтожают оккупанта на поле боя + дополнительное надежное планирование от старшего начальника. Поэтому на текущий момент украинской армии удается приостановить противника,

– констатировал Юрий Федоренко.