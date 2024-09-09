Така ситуація спостерігається у районі Глибокого та Вовчанська. Детальніше про становище на цих напрямках та Куп'янщині у розмові з 24 Каналом розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко.

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Як діють росіяни у районі Глибокого та Вовчанська

Комбат розповів, що в останні 3 тижні противник почав активно застосовувати легкоброньовану техніку за донецьким сценарієм. Тобто машина обварена зверху по краях, під нею сидить штурмова піхота.

Основне завдання – максимально швидко пройти мінні загородження шляхом тралів, спішити піхоту на передній лінії боєзіткнення та перейти в атаку.

Завдяки титанічній роботі та взаємодії Силам оборони вдається відбивати атаки ворога, діяти на випередження та знищувати живу силу, артилерійські засоби, а також працювати по території Росії для тих категорій цілей, які активно ведуть вогневе ураження по Україні,

– зазначив Федоренко.

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Що відбувається на Куп'янщині

За попередні періоди росіяни мали незначні тактичні успіхи на Куп'янщині. Це обумовлено застосуванням авіації, накопиченням особового складу та техніки для ведення ударно-штурмових дій.

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Станом на сьогодні противник успіху немає. Продовжує далі застосовувати свої безпілотні засоби – як безпілотні, так і ударні. Єдине, що його обмежує – вогневий вплив українських підрозділів по ворожих БпЛА. Також є інші методи, які допомагають утилізувати безпосередньо пілотів безпілотних літальних апаратів.

Під час заходу у смугу бачимо абсолютний професіоналізм різних підрозділів Сил оборони, які між собою надійно комунікують, допомагають один одному та спільно знищують окупанта на полі бою + додаткове надійне планування від старшого начальника. Тому на поточний українському війську вдається призупинити противника,

– констатував Юрій Федоренко.