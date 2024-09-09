Про це в інтерв'ю розповів речник Оперативно-тактичного угруповання "Харків" полковник Віталій Саранцев. За його словами, російські загарбники теж регулярно використовують баражуючі боєприпаси та FPV-дрони на цій ділянці фронту.
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Хто виграє "війну дронів" на Харківському напрямку
Як розповів Саранцев, російські війська постійно використовують важку броньовану техніку, РСЗВ, артилерію, баражуючі боєприпаси та FPV-дрони на Харківському напрямку. Це стається щодня десятки разів.
Однак у цьому аспекті Збройні Сили України не поступаються ворогу, а навіть подекуди випереджають.
Щодня наші дрони знищують техніку ворога, його мінометні розрахунки, знищують його укриття разом з окупантами,
– розповів він.
Ло слова, за його словами, деякі підрозділи з початком Курської операції росіяни зняли з Харківського напрямку та перекинули туди. Але, тим не менше, тих сил і засобів ворога, які залишилися, доволі багато.
І особового складу противника, і тієї техніки, яку росіяни застосували на нашому напрямку, багато й достатньо для того, щоб ворог міг здійснювати активні дії в напрямку позицій Сил оборони