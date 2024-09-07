Цікаво, що Москва могла перекинути на Курщину частину сил із Покровського напрямку. На це звернули увагу в Інституті вивчення війни. На жаль, сили не основні, але це свідчить, що події у Курській області не оминули окупантів на Донеччині. А Путін як міг відтягував цей момент.

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Як вплинула на ситуацію на Харківському напрямку операція ЗСУ на Курщині

Деякі підрозділи з початком Курської операції росіяни насправді зняли з Харківського напрямку і перекинули на Курщину. Але, тим не менше, тих сил і засобів ворога, які залишилися, доволі багато. І особового складу противника, і тієї техніки, яку росіяни застосували на нашому напрямку, багато й достатньо для того, щоб ворог міг здійснювати активні дії в напрямку позицій Сил оборони,

– розповів Саранцев.

Окупанти продовжують обстрілювати позиції ЗСУ зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, а ще застосовують важку броньовану техніку.

Росіяни адаптуються та штурмують позиції ЗСУ малими групами

Про те, що ворог уже не кидає колони танків у наступ, говорили раніше інші військові. Це справедливо і для Харківського напрямку.

"Може бути тактика малих штурмових груп, коли противник діє невеликими групами по дві-три людини, намагаючись штурмувати наші позиції одразу з кількох напрямків. У міській забудові Вовчанська вони застосовують тактику "просочування", тобто здійснюють поодинокі переміщення між будинками, збираються в якійсь визначеній локації в штурмову групу, і вже нею намагаються захопити й утримати будівлю, чекаючи підкріплення", – пояснив речник ОТУ "Харків".

Може статися навіть так, що окупанти та бійці ЗСУ перебувають в одній будівлі, тільки хтось у підвалі, а хтось на вищих поверхах. І кожна сторона намагається витіснити іншу. За словами Саранцева, таких тактичних епізодів безліч.

У кого більше дронів – в росіян чи в українців

Є велика небезпека від баражуючих боєприпасів та FPV-дронів – на Харківщині ворог використовує їх щодня по кілька десятків. Але українські оператори дронів не поступаються противникові, навіть випереджають його.

"Щодня наші дрони знищують техніку ворога, його мінометні розрахунки, знищують його укриття разом з окупантами", – підсумував речник ОТУ "Харків".