В случае перерезания останется только один путь через Славянск, который находится под постоянной угрозой обстрелов. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, отметив, что Украине не хватает людей, и это серьезная проблема.

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О ситуации возле Курахово

Кураховский выступ, который глубоко заходит в подконтрольную территорию врагу, серьезно влияет на Покровск. Но Курахово почти уничтожено, бои идут вблизи ТЭС.

Станцию и трубный завод удерживают Силы обороны. Половина города находится под контролем наших воинов.

Если Курахово падет, это позволит врагу освободить довольно значительные человеческие ресурсы и бросить их в атаки на Покровск,

– отметил Павел Нарожный.

Чем важен Покровск

Покровск – стратегически важный город для Украины. За городом на расстоянии 5 – 7 километров проходит автомобильная и железнодорожная дороги, соединяющие Мирноград и Краматорск.

В случае перерезания этой "артерии" в Краматорско-Славянской агломерации останется одна автодорога через Славянск. Она также находится под опасностью обстрелов, поскольку пролегает вдоль линии фронта.

Бои на Покровском направлении: смотрите на карте

Кроме того, в этом районе расположена единственная в Украине шахта с коксующимся углем – "Красноармейская-Западная". Это уже больше экономический фактор, чем военный.

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Почему россияне не могут пробиться "в лоб"

Военный эксперт рассказал, что оккупантов останавливает 38 бригада морской пехоты, но ее возможности также ограничены. Она не может растянуться на бесконечную ширину и держать всю линию фронта.

Под Покровск уже начали перебрасывать свежесформированную 155 механизированную бригаду, у которой на вооружении есть САУ CAESAR и танки Leopard. Однако она пока не имеет такого опыта как вышеупомянутая бригада, которая ранее воевала в Крынках и других горячих местах.

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Как действуют оккупанты

По словам Нарожного, россияне используют стандартную тактику: сначала идут в лобовые штурмы, видят, что не могут пробить оборону, поэтому наступают по флангам.

Враг искусственно растянул линию фронта – от Херсона, где есть опасность от диверсионных групп, которые штурмуют Днепр, до Курска, где идут активные боевые действия. Из-за этого нам не хватает людей,

– отметил он.

Украинским военным трудно удерживать не сами населенные пункты, а промежутки между ними – донбасские степи, где противник постоянно давит.