Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, озвучив, что противник там усилил использование управляемых авиационных бомб, говорится о десятках и более.

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Сколько ВСУ смогут удерживать Угледар

Оккупанты форсировали реку Кашлагач, но не смогли продвинуться глубоко в направлении населенного пункта Новоукраинка. Им это не удалось, потому что они уперлись в украинские линии обороны, в канал, водоемы, балки, которых там много.

ВСУ используют рельефно-ландшафтные особенности этой местности, чтобы строить препятствия для врага. В районе Водяного, где россияне смогли прорваться за пределы шахты имени Сургая, они сейчас также упираются в водоемы и балки на подходе к Богоявленке. Как сообщил Коваленко, оккупанты не могут выйти на границы этого села.

Или оккупанты начнут тратить лишний ресурс на Новоукраинку и Богоявленку, или направят его на Угледар. Они выбрали 2-й вариант. Россияне сконцентрировали огромный ресурс не только человеческий, но и механизированного компонента, хотя по другим направлениям они привлекают пехоту. Сколько ВСУ смогут титанически держать Угледар в обороне – вопрос не месяцев или недель, а дней,

– отметил Коваленко.

Угледар открывает возможности для логистики

Военно-политический обозреватель объяснил, что Угледар важен с точки зрения логистики. Если этот город будет потерян, украинский гарнизон отойдет к рубежам обороны, которые расположены к северу от Угледара. В первую очередь это касается той линии обороны, которая была построена между Новоукраинкой и Богоявленкой.

"Основное значение Угледара – это логистика. Контроль локации Угледара позволяет ВСУ осуществлять комфортное огневое управление железной дороги через Волноваху, логистической артерии, которая идет из Донецкой области в Запорожскую. Если будет потерян этот контроль, россияне могут восстановить там сообщение по железной дороге, тогда группы войск "Днепр" или "Восток" будут иметь возможность по железной дороге одновременно получать обеспечение по 3 артериям: через Волноваху, Мариуполь, Керченский мост", – озвучил Коваленко.

Коваленко предположил, в случае, если россиянам удастся на следующей неделе захватить Угледар, тогда они начнут сосредотачивать удар на Богоявленку и Новоукраинку, что станет проблемой для Курахово, но в первую очередь для Антоновки, Катериновки, Елизаветовки – населенных пунктов, которые влияют на южную зону безопасности для самого Курахово.

Официально! В украинском Генштабе сообщили, что по состоянию на утро 29 сентября на Времевском направлении противник совершил 16 попыток захватить позиции ВСУ неподалеку Угледара, Водяного и Катериновки Донецкой области. Также атаковал со стороны Причистовки.