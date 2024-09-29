Оперативно о ситуации на фронте информирует 24 Канал ссылаясь на данные Генштаба и ресурса DeepStateMAP.

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За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

Ситуация на всех направлениях фронта

На Харьковском направлении направлении произошло одно инициированное врагом боевое столкновение. Бои шли в районе населенного пункта Тихое.

В сводке ОТГ "Харьков" говорится, что на Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной. В населенных пунктах Глубокое и Волчанск оккупанты завели подкрепление.

В частности, в районе населенного пункта Глубокое с целью усиления позиций 79 мотострелкового полка 18 мотострелковой дивизии противник осуществил перемещение личного состава подразделения "Шторм" 11 танкового полка 18 мотострелковой дивизии.

Глубокое на карте:

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 14. Силы обороны отражали атаки в районах Синьковки, Лозового, Табаевки и Вишневого.



На Лиманском направлении направлении наши войска остановили 22 атаки противника в районах Грековки, Невского, Макеевки, Тернов, Торского и Белогоровки.



На Северском направлении направлении Силами обороны отражено 5 атак неподалеку Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении украинские воины свели на нет 12 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, Калиновки и Курдюмовки Донецкой области.



На Торецком направлении 10 раз враг пытался продвинуться вперед, действуя в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка и Нелиповка.



На Покровском направлении наши защитники отбили 39 атак. Более половины из них – в районах Селидово, Новоторецка, Николаевки и Мариновки.



На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Цукурино, Георгиевки, Катериновки и Горняка, где оккупанты 18 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

На Времовском направлении противник совершил 16 попыток захватить наши позиции неподалеку Угледара, Водяного и Катериновки Донецкой области. Также атаковал со стороны Причистовки.



На Ореховском направлении отбито два штурма захватчиками украинских позиций в районах Роботино и Каменского.

На Приднепровском направлении оккупанты осуществили три безрезультатных наступательных действия. Понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок российских оккупантов не обнаружено. Также активных наступательных действий противник не проводил на Гуляйпольском направлении.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность, обстреливает территорию, применяет дроны-камикадзе и управляемые авиабомбы для ударов с воздуха.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области. По имеющейся информации, враг за минувшие сутки нанес по своей территории 14 авиационных ударов с применением 18 управляемых авиационных бомб.