Оперативно про ситуацію на фронті інформує 24 Канал посилаючись на дані Генштабу та ресурсу DeepStateMAP.

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За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 6 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника.

Ситуація на усіх напрямках фронту

На Харківському напрямку відбулося одне ініційоване ворогом бойове зіткнення. Бої точилися в районі населеного пункту Тихе.

У зведенні ОТУ "Харків" ідеться, що на Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною. В населених пунктах Глибоке та Вовчанськ окупанти завели підкріплення.

Зокрема, в районі населеного пункту Глибоке з метою посилення позицій 79 мотострілецького полку 18 мотострілецької дивізії противник здійснив переміщення особового складу підрозділу "Шторм" 11 танкового полку 18 мотострілецької дивізії.

Глибоке на карті:

На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу досягла 14. Сили оборони відбивали атаки в районах Синьківки, Лозового, Табаївки та Вишневого.



На Лиманському напрямку наші війська зупинили 22 атаки противника в районах Греківки, Невського, Макіївки, Тернів, Торського та Білогорівки.



На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 5 атак неподалік Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку українські воїни звели нанівець 12 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Калинівки та Курдюмівки Донецької області.



На Торецькому напрямку 10 разів ворог намагався просунутися вперед, діючи в районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка та Неліпівка.



На Покровському напрямку наші захисники відбили 39 атак. Понад половину з них – в районах Селидового, Новоторецька, Миколаївки та Маринівки.



На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Цукуриного, Георгіївки, Катеринівки та Гірника, де окупанти 18 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Времівському напрямку противник здійснив 16 спроб захопити наші позиції неподалік Вугледара, Водяного та Катеринівки Донецької області. Також атакував з боку Причистівки.



На Оріхівському напрямку відбито два штурми загарбниками українських позицій в районах Роботиного і Кам’янського.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили три безрезультатні наступальні дії. Зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань російських окупантів не виявлено. Також активних наступальних дій противник не проводив на Гуляйпільському напрямку.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність, обстрілює територію, застосовує дрони-камікадзе та керовані авіабомби для ударів з повітря.

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області. За наявною інформацією, ворог за минулу добу завдав по своїй території 14 авіаційних ударів із застосуванням 18 керованих авіаційних бомб.