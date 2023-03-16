Британская разведка связывает это с колоссальными потерями, которые понесли там захватчики. Что стало их причиной и почему оккупанты так упорно вцепились в этот населенный пункт – объясняем далее в материале 24 Канала.

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Почему оккупанты понесли такие большие потери вблизи Угледара

В британской разведке объяснили, что российские войска "затормозили" возле Угледара, что в Донецкой области, потому что за предыдущие месяцы понесли там колоссальные потери.

Одним из факторов, спровоцировавших дальнейшие неудачи захватчиков, стало успешное внедрение Украиной дистанционных противоброневых минных систем (RAAM). Часто ВСУ запускали мины позади подразделений оккупантов.

В результате, когда враги на технике пытались отойти, они натыкались на неожиданные "подарки" от украинских защитников. Это, в свою очередь, вызвало беспорядок в русской армии и приводило к немалым потерям.

Обратите внимание! RAAM – это специальный артиллерийский снаряд, разбрасывающий противотанковые мины на расстояние до 17 километров.

Российская армия так настойчиво хочет захватить Угледар, чтобы конкурировать с ЧВК "Вагнера"

В разведке Британии отмечают, что единственный заметный тактический успех России в последнее время можно было увидеть только на Бахмутском направлении. Там, к слову, доминируют наемники ЧВК "Вагнера", которые сейчас ведут публичную вражду с Министерством обороны страны-агрессора.

По всей вероятности, именно поэтому русские войска так настойчиво пытались наступать возле Угледара. Они хотели претерпеть успех, способный конкурировать с достижениями вагнеровцев Пригожина.

Существует реалистическая возможность того, что Минобороны России было настойчивым в своем стремлении добиться успеха в Угледаре отчасти потому, что оно хочет, чтобы его собственный успех конкурировал с достижениями Вагнера,

– отметили в разведке.

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Россияне сконцентрировали максимум, чтобы захватить Угледар