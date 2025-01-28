Как оккупанты просчитались относительно Великой Новоселке и какие последствия это для них будет иметь, рассказал 24 Каналу представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. К слову, в 110 ОМБр отметили, что сейчас нет угрозы окружения украинских подразделений.

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"Враг просчитался"

Россияне зашли в Великую Новоселку, но создали для себя невыгодные условия. В районе этого населенного пункта есть река Мокрый Ялик, Кашлагач, и соответственно российские войска оказались в огненном мешке, по которому Силам обороны теперь удобнее бить FPV-дронами или артиллерией.

Надо поблагодарить в очередной раз 110-ю бригаду за тяжелую боевую работу, которую они проводили. Соответственно удалось максимально выйти без потерь из капкана, который россияне пытались создать. Враг был очень близок к успеху, но просчитался,

– отметил Братчук.

Решение украинского командования привели к тому, что россияне попали в огненный мешок. По его словам, сегодня огневой контроль со стороны Сил обороны позволяет уничтожать все российское, что движется в Великой Новоселке.

Для оккупантов была важна информационная часть, чтобы установить свою триколорную тряпку, отчитаться, прокричать на весь мир, что они якобы "освободили" Великую Новоселку,

– сказал представитель УДА.

Ловушка, которую россияне сами для себя устроили, пока затормозила продвижение российских группировок. Братчук напомнил, что на этом направлении привлечены также резервы, которые враг надеялся использовать в дальнейшем для наступления на Покровск.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Виктора Трегубова отметил, что решение о выходе Сил обороны Украины из южной части Великой Новоселки приняли, чтобы избежать окружения украинских подразделений.