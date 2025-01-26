Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 110 ОМБр. Военные также показали, как сейчас выглядит Великая Новоселка.

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Какая ситуация в Великой Новоселке сейчас

"Сразу отметим, угрозы окружению наших подразделений нет", – подчеркнули в 110-й бригаде.

Добавили, наши защитники бьются как львы, проявляя чрезвычайную храбрость. Также военные рассказали, что в последние дни агрессор огромными силами пехоты пытался блокировать опорные пункты Сил обороны.

Применение техники свелось на нет, как с нашей, так и со стороны противника. Все, что приближалось ближе километра к линии соприкосновения, – уничтожалось,

– отметили в 110 ОМБр.

Также отметили, что по артиллерии и FPV у нас с врагом приблизительный паритет. Однако по количеству пехоты у оккупантов огромное преимущество. Впрочем, наши защитники уверяют, крови захватчикам "хорошо попили и продолжают кровопускание".

Из районов, где возникала угроза окружения, наши подразделения, используя погодные условия, умело вышли. Это не означает, что мы полностью вышли из города, бои в Великой Новоселке продолжаются. Все действия направлены на минимизацию собственных потерь и максимального поражения противника,

– подчеркнули в бригаде.

Также отметили, что продолжать наступление из Великой Новоселки у российских захватчиков не получится. По словам военных, возникла типичная ситуация для оккупантов, – "главное сделать флаговтик", а цена и перспективы неважны.

Река "Мокрые Ялы", которая создавала проблемы для обеспечения наших подразделений, теперь стала преградой для продвижения уже противника. Войдя в Великую Новоселку враг попал в огненный мешок, где покоя ему не будет, любое движение пресекается снарядами и дронами,

– отметили в 110 ОМБр.

Добавили, относительно самого города, – целых зданий в населенном пункте не осталось.

Какая ситуация в Великой Новоселке: смотрите видео