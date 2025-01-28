В разговоре с 24 Каналом военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан предположил, как враг будет использовать этот плацдарм и в каком направлении может двигаться дальше. К слову, Большая Новоселка после оккупации Курахово была последним крупным форпостом Украины на южной части подконтрольной Донецкой области.

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Что будут делать россияне после захвата Великой Новоселки

В ближайшее время россияне будут использовать плацдарм в Великой Новоселке для накопления. А дальше, вероятнее всего, вдоль реки Мокрые Ялы будут двигаться на север в сторону Покровска.

Исходя из диспозиции оккупантов, количества сил и средств и географии этой части, на большее россияне там неспособны,

– заметил Свитан.

У противника, по его словам, недостаточное количество резервов для того, чтобы развивать наступление на северо-запад в сторону Днепропетровщины и Запорожья.

Период накопления будет зависеть от количества резервов. На это направление россияне преимущественно перебрасывают подкрепления из Бердянска и Мариуполя.

Обратите внимание! Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко рассказывал, что россияне постоянно перебрасывают технику и живую силу через временно оккупированный Мариуполь.

Как дальше будут действовать ВСУ

В районе Великой Новоселки российская армия действовала примерно так же, как в Угледаре, с широкими обхватами с севера и юго-запада, пытаясь окружить наши войска.

"Если бы у нас было достаточное количество сил и средств для усиления этого направления, то можно было бы удерживать. Большая Новоселка – это хороший рубеж, примерно такой же, как Угледар", – сказал военный эксперт.

Как продвигаются россияне в районе Великой Новоселки: смотрите на карте

Сил и средств не хватило, поэтому приняли решение об отходе на новый участок на северо-западе. Сейчас, с одной стороны, река Мокрые Ялы, где были проведены определенные работы, естественная преграда, а с другой – фортификационные сооружения, которые отстроены за то время пока ВСУ удерживали россиян в районе Большой Новоселки.

Наши войска будут укрепляться вдоль реки Мокрые Ялы, будут разворачиваться силы, которые были отведены, и те, что будут переброшены в ближайшее время для усиления этого направления,

– добавил Свитан.

Он отметил, что северо-западная часть Великой Новоселки под нашим контролем.

К слову, аналитики американского Института изучения войны отмечают, что захват Великой Новоселки может позволить российскому командованию принимать решения о возможной передислокации подразделений Восточного военного округа на другие оперативные направления. В то же время передислокация этих подразделений станет маркером для определения приоритетных целей России в весенне-летней кампании 2025 года.