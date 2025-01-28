У розмові з 24 Каналом військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан припустив, як ворог використовуватиме цей плацдарм та у якому напрямку може рухатися далі. До слова, Велика Новосілка після окупації Курахового була останнім великим форпостом України на південній частині підконтрольної Донеччини.

Актуально Триває запекла боротьба на Покровському напрямку, де зафіксовано 77 атак: огляд фронту 27 січня

Що робитимуть росіяни після захоплення Великої Новосілки

Найближчим часом росіяни використовуватимуть плацдарм у Великій Новосілці для накопичення. А далі, найімовірніше, вздовж річки Мокрі Яли рухатимуться на північ у бік Покровська.

Виходячи з диспозиції окупантів, кількості сил та засобів й географії цієї частини, на більше росіяни там нездатні,

– зауважив Світан.

У противника, з його слів, недостатня кількість резервів для того, щоб розвивати наступ на північний захід у бік Дніпропетровщини та Запоріжжя.

Період накопичення залежатиме від кількості резервів. На цей напрямок росіяни переважно перекидають підкріплення з Бердянська та Маріуполя.

Варте уваги! Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко розповідав, що росіяни постійно перекидають техніку та живу силу через тимчасово окупований Маріуполь.

Як далі діятимуть ЗСУ

У районі Великої Новосілки російська армія діяла приблизно так само, як у Вугледарі, з широкими обхватами з півночі та південного заходу, намагаючися оточити наші війська.

"Якби у нас була достатня кількість сил та засобів для посилення цього напрямку, то можна було б утримувати. Велика Новосілка – це хороший рубіж, приблизно такий самий, як Вугледар", – мовив військовий експерт.

Як просуваються росіяни у районі Великої Новосілки: дивіться на карті

Сил та засобів не вистачило, тому ухвалили рішення про відхід на нову ділянку на північному заході. Зараз, з одного боку, річка Мокрі Яли, де були проведені певні роботи, природна перешкода, а з іншого – фортифікаційні споруди, які відбудовані за той час поки ЗСУ утримували росіян у районі Великої Новосілки.

Наші війська укріплюватимуться вздовж річки Мокрі Яли та розгортатимуться сили, які були відведені, й ті, що будуть перекинуті найближчим часом для посилення цього напрямку,

– додав Світан.

Він наголосив, що північно-західна частина Великої Новосілки під нашим контролем.

До слова, аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що захоплення Великої Новосілки може дозволити російському командуванню ухвалювати рішення про можливу передислокацію підрозділів Східного військового округу на інші оперативні напрямки. Водночас передислокація цих підрозділів стане маркером для визначення пріоритетних цілей Росії у весняно-літній кампанії 2025 року.