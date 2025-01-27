Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

Важливо Бої у Великій Новосілці та на межі з Дніпропетровщиною: як змінилася лінія фронту за тиждень

ЗСУ вийшли з півдня Великої Новосілки

Трегубов наголосив, що для уникнення оточення підрозділи ЗСУ були виведені з південної частини Великої Новосілки. Водночас Сили оборони продовжують утримувати деякі позиції у населеному пункті, але вони, переважно, розташовані на околицях селища.

Будь-які інші дії могли б спричинити їхнє оточення і непотрібні втрати серед українських захисників. Тому станом на зараз росіяни зайшли у значну частину населеного пункту, тоді як українці утримують певні його рубежі, щоб не вони (росіяни – 24 Канал) не пішли далі,

– заявив Трегубов.

Він також додав, що складною залишається ситуація на Покровському напрямку. Так, на цю ділянку фронту припадає майже половина бойових зіткнень з тих, що відбуваються. Трегубов додав, що окупанти не відмовилися від своїх планів оточити Покровськ з західного боку.

Трегубов пояснив, що на Покровському напрямку росіяни не йдуть лобовими атаками. За словами речника ОСУВ "Хортиця", якщо раніше росіяни воювали, не рахуючись з втратами, то нині вони "вперше почали воювати по науці".

"Не просто лобовими хвилями, а з намаганням обійти велике місто й змусити українські сили з нього вийти. Саме це ми бачимо у Покровську", – розповів Трегубов.

В ОСУВ "Хортиця" днем раніше наголосили, що говорити про те, що населений пункт Велика Новосілка окупований, не можна. За словами Трегубова, заборонено розповідати деякі подробиці, бо коли вони пов'язані безпосередньо з операцією, що проходить у невеликому населеному пункті, це питання операційної безпеки.

"Бо, якщо, наприклад, я розкажу, де українські війська є, де позицій немає, чи де йдуть ті, чи інші переміщення, то це поставить під загрозу ці війська й ці переміщення", – пояснив він.