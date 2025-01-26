Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів, що на Новопавлівському напрямку в Донецькій області тривають важкі оборонні бої. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Суспільне. Студія".

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Подробиці розголошувати не можна

Водночас говорити про те, що населений пункт Велика Новосілка окупований не можна. За словами Трегубова, заборонено розповідати деякі подробиці, бо коли вони пов'язані безпосередньо з операцією, що проходить у невеликому населеному пункті, це питання операційної безпеки.

Бо, якщо, наприклад, я розкажу, де українські війська є, де позицій немає, чи де йдуть ті, чи інші переміщення, то це поставить під загрозу ці війська й ці переміщення,

– пояснив він.

Речник наголосив. що роблять усе для того, щоб зберегти життя українських військових саме у цьому районі.

Речник зазначив, що він може показувати на мапі, де є українські військові, а де їх немає.

Росіян фіксують з 25 січня

Трегубов також наголосив, що росіян почали фіксувати у Великій Новосілці з 25 січня, проте не зовсім в центрі. За його словами, вони поставили прапор на котельні за стадіоном "Колос".

Він підкреслив, що зараз ситуацію контролюють та роблять все, щоб її вирівняти.

Велика Новосілка: дивіться карту