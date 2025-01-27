Також зафіксовано понад 820 ударів дронами-камікадзе та 4 тисячі обстрілів позицій наших ЗСУ та населених пунктів поблизу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.
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Яка ситуація на фронті
- На Харківському напрямку було зафіксовано 5 спроб ворога прорвати оборонні рубежі ЗСУ поблизу Вовчанська.
- На Куп'янському напрямку Росія 6 разів спробувала витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій біля Піщаного, Кутьківки, Петропавлівки та Лозової. Станом на 22 годину вечора ще один бій ще тривав.
- 9 разів російська армія атакувала на Лиманському напрямку біля населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Макіївка, Терни, Зелена Долина, Ямполівка, Зарічне та Колодязі. На щастя, ЗСУ вже відбили всі ворожі атаки.
- На Сіверському напрямку Сили оборони успішно відбили одну російську атаку біля Білогорівки.
- На Краматорському напрямку українські захисники відбивали 6 спроб противника просунутися біля Часового Яру, Ступочок, Предтечиного та Білої Гори. Там також завершилися усі боєзіткнення.
- 13 разів російська армія намагалася вклинитися в українську оборону на Торецькому напрямку біля Торецька, Кримського, Диліївки та Щербинівки.
- На Покровському напрямку Росія інтенсивно атакує позиції українських захисників. За день вона здійснила 77 штурмових та наступальних дій. Активність окупантів зберігається біля населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Єлизаветівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Зелене, Котлине, Удачне, Надеждинка, Котлярівка, Успенівка, Преображенка, Богданівка, Баранівка, Промінь, Покровськ, Новоандріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне. 65 атак вже відбито, ще 12 – тривають.
- На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили 8 атак біля населених пунктів Новосілка, Костянтинопіль, Роздольне та Велика Новосілка. Також росіяни завдали авіаційного удару КАБами по Запорізькому.
- На Оріхівському напрямку противник 2 рази атакував Сили оборони біля Новоданилівки та у напрямку Оріхова, а також завдав авіаудару в районі Степногірська.
- 3 безуспішні атаки були зафіксовані на Придніпровському напрямку.
- 13 боєзіткнень було на Курському напрямку, один з яких триває. Ворог також інтенсивно обстрілює цей напрямок фронту.
- На Гуляйпільському напрямку від початку доби наступальних дій не було.