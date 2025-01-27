Также зафиксировано более 820 ударов дронами-камикадзе и 4 тысячи обстрелов позиций наших ВСУ и населенных пунктов поблизости. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какая ситуация на фронте