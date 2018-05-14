Бои не прекращаются, 2 бойца ВСУ ранены, – ООС

За прошедшие сутки, в воскресенье, 13 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. Боевые действия не прекращались вдоль всей линии соприкосновения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

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Не прекращаются боевые действия в районе Авдеевской промзоны и населенного пункта Пески, а также на Мариупольском направлении в районах н.п. Талаковка, Водяное и Широкино,

– сообщают в штабе.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска, пренебрегая международными соглашениями 63 раза нарушали режим прекращения огня, из них 20 раз применяли минометы и артиллерию. Отмечается, что подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ.

Во время боевых действий вчера двое наших защитников получили осколочные ранения. Сейчас раненым оказана квалифицированная медицинская помощь в госпитале. По сотоянию на сегодня, 14 мая, потерь нет. Потери противника уточняются.