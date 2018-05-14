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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Бої не припиняються, 2 українських захисників поранено, – ООС

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Минулої доби, у неділю, 13 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною. Бойові дії не припинялись вздовж всієї лінії зіткнення.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил. 

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Не припиняються бойові дії в районі Авдіївської промзони та населеного пункту Піски, а також на Маріупольському напрямку в районах н.п. Талаківка, Водяне та Широкине,
– повідомляють у штабі. 

Упродовж минулої доби російско-окупаційні війська, нехтуючи міжнародними угодами 63 рази порушували режим припинення вогню, з них 20 разів застосовували міномети та артилерію. Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь.

Під час бойових дій вчора двоє наших захисників зазнали осколкових поранень. Наразі пораненим надано кваліфіковану медичну допомогу у госпіталі. Поточної доби, 14 травня, втрат немає. Втрати противника уточнюються.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
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