Волкер отримав ширші повноваження щодо України, – ЗМІ

Спецпредставнику державного департаменту США в справах України Курту Волкеру не тільки продовжили, але й розширили мандат.

Про це пише "Укрінформ".

Так, за інформацією джерел, Волкер тепер матиме не лише повноваження щодо ситуації на Донбасі, а й матиме ширші повноваження щодо України як такої.

Читайте також: Волкер назвав єдину умову, за якої закінчиться війна на Донбасі

До цього спецпредставник Державного департаменту США в справах України Курт Волкер рік працював на громадських засадах.

Нагадаємо, 10 травня Президент України Петро Порошенко повідомив, що Курт Волкер відвідає Україну 14 травня.

Хто такий Курт Волкер? Волкер є американським дипломатом, який представляв США в НАТО та був Директором Інституту Маккейна в Арізоні. У липні 2017 держсекретар США Рекс Тіллерсон призначив Волкера спеціальним представником по Україні. Він координує зусилля Державного департаменту з врегулювання російсько-українського конфлікту.