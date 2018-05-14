18:31
14 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
16°C 9°C
  • вівторок
    22°C 9°C
  • середа
    22°C 12°C
  • четвер
    22°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Волкер отримав ширші повноваження щодо України, – ЗМІ

1233 Читать новость на русском
Курт Волкер
Курт Волкер / 5.ua

Спецпредставнику державного департаменту США в справах України Курту Волкеру не тільки продовжили, але й розширили мандат.

Про це пише "Укрінформ".

Так, за інформацією джерел, Волкер тепер матиме не лише повноваження щодо ситуації на Донбасі, а й матиме ширші повноваження щодо України як такої.

Читайте також: Волкер назвав єдину умову, за якої закінчиться війна на Донбасі

До цього спецпредставник Державного департаменту США в справах України Курт Волкер рік працював на громадських засадах.

Нагадаємо, 10 травня Президент України Петро Порошенко повідомив, що Курт Волкер відвідає Україну 14 травня.

Хто такий Курт Волкер? Волкер є американським дипломатом, який представляв США в НАТО та був Директором Інституту Маккейна в Арізоні. У липні 2017 держсекретар США Рекс Тіллерсон призначив Волкера спеціальним представником по Україні. Він координує зусилля Державного департаменту з врегулювання російсько-українського конфлікту.

Теги: Новини США Новини України Новини політики Війна на Донбасі Курт Волкер
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук