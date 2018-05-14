Волкер получил широкие полномочия по Украине,– СМИ

Спецпредставителю государственного департамента США по делам Украины Курту Волкеру не только продолжили, но и расширили мандат.

Об этом пишет "Укринформ".

Так, по информации источников, у Волкера теперь будут не только полномочия по ситуации на Донбассе, но и будут более широкие полномочия по Украине как таковой.

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К этому спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер год работал на общественных началах.

Напомним, 10 мая Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Курт Волкер посетит Украину 14 мая.

Кто такой Курт Волкер? Волкер является американским дипломатом, который представлял США в НАТО и был директором Института Маккейна в Аризоне. В июле 2017 госсекретарь США Рекс Тиллерсон назначил Волкера специальным представителем по Украине. Он координирует усилия Государственного департамента по урегулированию российско-украинского конфликта.