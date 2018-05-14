20:21
14 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
10°C
16°C 9°C
  • вторник
    22°C 9°C
  • среда
    22°C 12°C
  • четверг
    22°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ДТП С ДЕТЬМИ В БЕЛАРУСИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ДТП С ДЕТЬМИ В БЕЛАРУСИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Волкер получил широкие полномочия по Украине,– СМИ

512 Читати новину українською
Курт Волкер
Курт Волкер / 5.ua

Спецпредставителю государственного департамента США по делам Украины Курту Волкеру не только продолжили, но и расширили мандат.

Об этом пишет "Укринформ".

Так, по информации источников, у Волкера теперь будут не только полномочия по ситуации на Донбассе, но и будут более широкие полномочия по Украине как таковой.

Читайте также: Волкер назвал единственное условие, при котором закончится война в Донбассе

К этому спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер год работал на общественных началах.

Напомним, 10 мая Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Курт Волкер посетит Украину 14 мая.

Кто такой Курт Волкер? Волкер является американским дипломатом, который представлял США в НАТО и был директором Института Маккейна в Аризоне. В июле 2017 госсекретарь США Рекс Тиллерсон назначил Волкера специальным представителем по Украине. Он координирует усилия Государственного департамента по урегулированию российско-украинского конфликта.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости США Война на Донбассе Курт Волкер
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Агент Кремля или сумасшедший: почему Трамп объявил экономическую войну Европе
сегодня, 20:01 Агент Кремля или сумасшедший: почему Трамп объявил экономическую войну Европе
Іван Яковина 81
Как эффективно изменять города и села: Украинские генпланы и их бессилие
сегодня, 19:18 Как эффективно изменять города и села: Украинские генпланы и их бессилие
Яніна Ткачук 80
Чому санстанції є місцем збагачення, а не органом контролю за якістю харчових продуктів
сегодня, 18:00 Чому санстанції є місцем збагачення, а не органом контролю за якістю харчових продуктів
Олександра Устінова 71
Канів як
сегодня, 17:01 Канів як "український Давос": як зробити з українського села туристичну мекку
Наталія Заболотна 336
Провокация в стиле Трампа: западные СМИ об открытии посольства США в Иерусалиме
сегодня, 16:02 Провокация в стиле Трампа: западные СМИ об открытии посольства США в Иерусалиме
155
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук