Страна-агрессор уже давно совершает подрывные действия в европейских странах, поэтому есть другая причина. Подробнее 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Почему Запад не решается разрешить удары вглубь России

Российский диктатор Владимир Путин надеялся, что изменение ядерной доктрины и испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" создаст больший эффект. Будто Запад серьезно испугается, но этого не произошло.

Имеет ли значение то, что у России есть ядерное оружие и Путин угрожал применить и атаковать объекты США и НАТО на территории Европы, в частности, в Румынии? Думаю, что имеет свой отпечаток. Просто никто не скажет об этом,

– подчеркнул Мусиенко.

Это нельзя объяснить тем, что в случае разрешения на дальние удары ракетами американского и европейского производства, Россия начнет диверсии и поджоги в европейских странах. Она и так продолжает эту преступную деятельность. И об этом знает американская разведка.

Обратите внимание! NYT со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что разведывательные службы США считают, что Россия, вероятно, ответит большей силой против Вашингтона и их союзников, если они согласятся предоставить Украине разрешение на использование западных ракет дальнего радиуса действия для нанесения ударов вглубь страны-террористки.

Еще в мае ряд ведущих медиа предупреждали, что Россия может вербовать людей и проводить подрывные действия. Поэтому, по мнению руководителя Центра военно-правовых исследований, не стоит ожидать, что отмена ограничений приведет к всплеску.

На самом деле риски лежат в плоскости возможного ядерного противостояния. Пока такая позиция остается. Конечно, что никто не хочет об этом говорить <...> Сохраняется "красная линия". Заменяем "потому что будут подрывные действия в Европе" на "риск ядерной эскалации и применения тактического ядерного оружия". Тогда, думаю, это будет правда,

– констатировал Александр Мусиенко.