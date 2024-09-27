В то же время американские военные и представители Белого дома, которые поддерживают предоставление Украине ракет, считают, что это усложнит поставки для России и может помочь остановить наступление россиян. Об этом сообщает NYT со ссылкой на американских официальных лиц.

Смотрите также Украине нужно срочно изменить стратегию для победы в войне, – The Economist

Что сообщила разведка США

Согласно ранее неизвестной оценке разведки, влияние ракет большой дальности на ход войны уменьшается из-за ограниченного количества оружия, которое имеет Украина, и неизвестно, или "непонятно, сколько еще, если вообще, ее смогут вооружать партнеры".

Оценка также подчеркивает возможные риски, связанные с принятием такого решения. По информации издания, эти данные частично объясняют, почему президенту США Джо Байдену было сложно принять окончательное решение.

Американские чиновники отметили, что пока остается непонятным, какое решение примет президент. Критики Байдена и его советников считают, что их легко запугать враждебной риторикой Путина, и что осторожный подход администрации к вооружению Украины поставил ее в невыгодное положение на фронте.

Зато сторонники стратегии Белого дома убеждены, что Байден смог успешно предотвратить эскалацию.

Каким может быть ответ России

В разведывательной оценке рассматриваются возможные реакции России на решение разрешить удары дальнобойными ракетами американского и европейского производства. Это может включать усиление поджогов и диверсий на объектах в Европе, а также потенциально смертоносные атаки на военные базы США и Европы.

Американские чиновники утверждают, что большинство диверсий в Европе, которые произошли ранее, были совершены российским ГРУ. Они считают, что если Владимир Путин решит расширить свою теневую кампанию в ответ на использование западных ракет, россияне продолжат действовать незаметно, избегая открытых атак на американские и европейские объекты.

Некоторые из главных советников Байдена считают, что Путин, вероятно, отреагирует смертоносной силой, если это решение будет принято.

Какой эффект могут иметь удары Украины вглубь России

Американские военные и представители Белого дома, которые поддерживают предоставление Украине западных ракет для атак вглубь России, утверждают, что это позволит поражать более отдаленные российские базы и склады боеприпасов.

Это, свою очередь, усложнит поставки для страны-агрессора и потенциально поможет Украине остановить российское наступление. Они также считают, что это продемонстрирует сильную поддержку Запада для Украины в условиях неопределенности относительно ее перспектив на поле боя.

При этом американские спецслужбы выражают сомнения, что количество предоставленных ракет большой дальности будет достаточным для кардинального изменения хода конфликта.

Кроме того, после первых атак, как они отмечают, россияне, вероятно, переместят свои склады боеприпасов, командные пункты, боевые вертолеты и другие критически важные объекты за пределы досягаемости ракет.

По указанию президента Байдена, американские военные могут предоставить Украине больше ракет ATACMS, но официальные лица указывают на ограниченное количество этих ракет, и необходимость сохранить резерв для собственных нужд.