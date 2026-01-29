Укр Рус
29 января
Обновлено - 19:43, 29 января

Юноши под Крутами сражались не просто за станцию, – Буданов об истине, которая объединяет украинцев

Надежда Батюк
Основные тезисы
  • Кирилл Буданов отметил, что Герои Крут боролись за будущее Украины, задержав врага, что дало возможность заключить международный договор.
  • Буданов подчеркнул важность построения конкурентоспособной страны без коррупции в память о подвиге Героев Крут.

Украинцы 29 января чтят память Героев Крут. В этот день мы вспоминаем юношей, которые стали символом мужества, отваги и любви к Украине.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов.

Что сказал Буданов о Героях Крут?

Руководитель Офиса Президента в своих соцсетях отметил, что в 1918 году под станцией Круты несколько сотен украинских студентов, курсантов и добровольцев выступили против значительно большей московской армии.

Они не были профессиональными воинами, многие впервые держали оружие, но каждый понимал главное: Украину надо защищать.

Их бой задержал врага на несколько дней. Именно это время дало Украинской Народной Республике возможность заключить международный договор и получить признание независимости.

Юноши под Крутами боролись не просто за станцию. Они боролись за будущее Украины. Круты доказали простую истину: государственность невозможна без готовности ее защищать,
– написал Буданов.

Он добавил, что эта истина объединяет все поколения украинских воинов, от крутянцев до защитников Донецкого аэропорта и нынешних защитников. Настоящая память о подвиге Героев Крут – это наша ответственность за государство, которое они защищали.

Буданов убежден, что мы должны строить страну, стоящую их самопожертвования, – страну конкурентоспособную, без коррупции, с сильными институтами и гражданским обществом. Он почтил юношей и закончил сообщение словами: "Честь и вечная память Героям Крут. Слава Украине!"

Что стоит знать о бое под Крутами?

  • В конце января 1918 года УНР, провозгласив свою независимость, столкнулась с агрессией со стороны большевистской России. Советские войска под командованием Михаила Муравьева отправились с наступлением на Киев.

  • Однако на пути врага, возле железнодорожной станции Круты, оказалась небольшая группа украинской молодежи под руководством Аверкия Гончаренко. Около 500 бойцов пытались дать отпор большевикам, заняв оборонительные позиции.

  • Хотя численность врага и была больше в десять раз, войско УНР нанесло ему значительные потери и смогло сдержать наступление. После этого украинская молодежь начала отходить, разрушая за собой железнодорожные пути.

  • Во время отступления одна из групп студентов попала в окружение. Враг жестоко обращался с пленными, пытал их, а впоследствии казнил. Известно, что под Крутами погибло от 70 до 100 украинцев. В то же время потери большевиков достигали 300 человек.