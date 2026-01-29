Про це повідомив керівник Офісу Президента Кирило Буданов.

Що сказав Буданов про Героїв Крут?

Керівник Офісу Президента у своїх соцмережах зазначив, що у 1918 році під станцією Крути кілька сотень українських студентів, курсантів і добровольців виступили проти значно більшої московської армії.

Вони не були професійними воїнами, багато хто вперше тримав зброю, але кожен розумів головне: Україну треба захищати.

Їхній бій затримав ворога на кілька днів. Саме цей час дав Українській Народній Республіці змогу укласти міжнародний договір і дістати визнання незалежності.

Юнаки під Крутами боролися не просто за станцію. Вони боролися за майбутнє України. Крути довели просту істину: державність неможлива без готовності її захищати,

– написав Буданов.

Він додав, що ця істина об’єднує всі покоління українських воїнів, від крутянців до захисників Донецького аеропорту та нинішніх оборонців. Справжня пам’ять про подвиг Героїв Крут – це наша відповідальність за державу, яку вони захищали.

Буданов переконаний, що ми маємо будувати країну, варту їхньої самопожертви, – країну конкурентоспроможну, без корупції, із сильними інституціями та громадянським суспільством. Він вшанував юнаків та закінчив допис словами: "Честь і вічна пам’ять Героям Крут. Слава Україні!"

Що варто знати про бій під Крутами?