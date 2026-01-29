Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов.
Что сказал Буданов о Героях Крут?
Руководитель Офиса Президента в своих соцсетях отметил, что в 1918 году под станцией Круты несколько сотен украинских студентов, курсантов и добровольцев выступили против значительно большей московской армии.
Они не были профессиональными воинами, многие впервые держали оружие, но каждый понимал главное: Украину надо защищать.
Их бой задержал врага на несколько дней. Именно это время дало Украинской Народной Республике возможность заключить международный договор и получить признание независимости.
Юноши под Крутами боролись не просто за станцию. Они боролись за будущее Украины. Круты доказали простую истину: государственность невозможна без готовности ее защищать,
– написал Буданов.
Он добавил, что эта истина объединяет все поколения украинских воинов, от крутянцев до защитников Донецкого аэропорта и нынешних защитников. Настоящая память о подвиге Героев Крут – это наша ответственность за государство, которое они защищали.
Буданов убежден, что мы должны строить страну, стоящую их самопожертвования, – страну конкурентоспособную, без коррупции, с сильными институтами и гражданским обществом. Он почтил юношей и закончил сообщение словами: "Честь и вечная память Героям Крут. Слава Украине!"
Что стоит знать о бое под Крутами?
В конце января 1918 года УНР, провозгласив свою независимость, столкнулась с агрессией со стороны большевистской России. Советские войска под командованием Михаила Муравьева отправились с наступлением на Киев.
Однако на пути врага, возле железнодорожной станции Круты, оказалась небольшая группа украинской молодежи под руководством Аверкия Гончаренко. Около 500 бойцов пытались дать отпор большевикам, заняв оборонительные позиции.
Хотя численность врага и была больше в десять раз, войско УНР нанесло ему значительные потери и смогло сдержать наступление. После этого украинская молодежь начала отходить, разрушая за собой железнодорожные пути.
Во время отступления одна из групп студентов попала в окружение. Враг жестоко обращался с пленными, пытал их, а впоследствии казнил. Известно, что под Крутами погибло от 70 до 100 украинцев. В то же время потери большевиков достигали 300 человек.