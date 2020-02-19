Бой у Золотого: Следком России открыл уголовное производство

Еще 18 февраля высшее руководство Российской Федерации уверяло, что ничего не знает о бое близ Золотого, который начался с атаки их наемников на позиции украинских защитников. Однако уже 19 февраля в России открыли аж 2 уголовных производства из-за обстрелов на Донбассе.

Так, российские следователи обвиняют ВСУ в политической и идеологической ненависти и враждебности и уверяют: защитники обстреливали из тяжелого вооружения населенные пункты. Из-за этого якобы получили повреждения 13 домов, а также были ранены 2 гражданских лиц. Об этом говорится на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

А это интересно – мнение: Нет достоверной информации, кто наступал, – Арахамия о бое у Золотого

18 февраля военнослужащие Вооруженных сил и других украинских военных формирований, выполняя преступные приказы должностных лиц Министерства обороны, совершили массовый артиллерийский обстрел из крупнокалиберных орудий по объектам в поселке Голубовское, что в городе Кировское самопровозглашенной Луганской народной республики,

– говорится в сообщении Следкома страны-агрессора.

Уголовные производства против украинских военных Россия открыла по статье "Жестокое обращение с населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов".

Что о бое под Золотым говорили в Кремле

В Кремле 18 февраля сказали, что "пытаются прояснить ситуацию", однако знают об обстрелах и сочувствуют "обеим сторонам конфликта, которые понесли потери".

"Надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали происшествия, перед тем, как делать какие-либо выводы", – рассказывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Что известно о бое у Золотого: коротко

Он состоялся утром 18 февраля и в длился более 5 часов.

Как сообщают военные, оккупанты начали бить из артиллерии, минометов, гранатометов и танка, а в то же время диверсионные подразделения пытались прорваться на подконтрольный Украине участок. Во время боя была сбита камера на одном из наблюдательных пунктов.

Бой проходил на линии, граничащей с такими населенными пунктами: Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный.

На эту атаку украинские защитники дали достойный отпор. Однако потери есть с обеих сторон. Со стороны украинских военных – 1 погибший и 5 раненых. Со стороны боевиков – 4 погибших, 6 раненых.

Это - самый масштабный бой на Донбассе от 2018 года.