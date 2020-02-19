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      Бой у Золотого: Следком России открыл уголовное производство

      - Читати новину українською
      Следственный комитет РФ / Иллюстративное фото / НТВ

      Еще 18 февраля высшее руководство Российской Федерации уверяло, что ничего не знает о бое близ Золотого, который начался с атаки их наемников на позиции украинских защитников. Однако уже 19 февраля в России открыли аж 2 уголовных производства из-за обстрелов на Донбассе.

      Так, российские следователи обвиняют ВСУ в политической и идеологической ненависти и враждебности и уверяют: защитники обстреливали из тяжелого вооружения населенные пункты. Из-за этого якобы получили повреждения 13 домов, а также были ранены 2 гражданских лиц. Об этом говорится на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

      А это интересно – мнение: Нет достоверной информации, кто наступал, – Арахамия о бое у Золотого

      18 февраля военнослужащие Вооруженных сил и других украинских военных формирований, выполняя преступные приказы должностных лиц Министерства обороны, совершили массовый артиллерийский обстрел из крупнокалиберных орудий по объектам в поселке Голубовское, что в городе Кировское самопровозглашенной Луганской народной республики,
      –  говорится в сообщении Следкома страны-агрессора.

      Уголовные производства против украинских военных Россия открыла по статье "Жестокое обращение с населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов".

      Что о бое под Золотым говорили в Кремле

      В Кремле 18 февраля сказали, что "пытаются прояснить ситуацию", однако знают об обстрелах и сочувствуют "обеим сторонам конфликта, которые понесли потери".

      "Надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали происшествия, перед тем, как делать какие-либо выводы", – рассказывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

      Что известно о бое у Золотого: коротко

      • Он состоялся утром 18 февраля и в длился более 5 часов.
      • Как сообщают военные, оккупанты начали бить из артиллерии, минометов, гранатометов и танка, а в то же время диверсионные подразделения пытались прорваться на подконтрольный Украине участок. Во время боя была сбита камера на одном из наблюдательных пунктов.
      • Бой проходил на линии, граничащей с такими населенными пунктами: Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный.
      • На эту атаку украинские защитники дали достойный отпор. Однако потери есть с обеих сторон. Со стороны украинских военных – 1 погибший и 5 раненых. Со стороны боевиков – 4 погибших, 6 раненых.

      Это - самый масштабный бой на Донбассе от 2018 года.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Украина – Россия Новости России Бой возле Золотого Новости политики
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