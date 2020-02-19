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      Бій поблизу Золотого: Слідком Росії відкрив кримінальні провадження

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      Слідчий комітет РФ / Ілюстративне фото/ НТВ

      Ще 18 лютого вище керівництво Російської Федерації запевняло, що нічого не знає про бій поблизу Золотого, який почався з атаки їхніх найманців на позиції українських оборонців. Однак вже 19 лютого у Росії відкрили аж 2 кримінальні провадження через обстріли на Донбасі.

      Так, російські слідчі звинувачують ЗСУ у політичній та ідеологічній ненависті та ворожості й запевняють: оборонці обстрілювали з важкого озброєння населені пункти. Через це начебто отримали пошкодження 13 будинків, а також були поранені 2 цивільних осіб. Про це мовиться на сайті Слідчого комітету Російської Федерації.

      А це цікаво – думка: Нема достовірної інформації, хто наступав, – Арахамія про бій біля Золотого

      18 лютого військовослужбовці Збройних сил та інших українських військових формувань, виконуючи злочинні накази посадових осіб Міністерства оборони, здійснили масовий артилерійський обстріл з великокаліберних знарядь по об'єктах у селищі Голубівське, що в місті Кіровське самопроголошеної Луганській народної республіки,
      – мовиться у повідомленні Слідкому країни-агресора.

      Кримінальні провадження проти українських військових Росія відкрила за статтею "Жорстоке поводження з населенням, застосування у збройному конфлікті заборонених засобів і методів".

      Що про бій під Золотим казали у Кремлі

      У Кремлі 18 лютого сказали, що "намагаються прояснити ситуацію", однак знають про обстріли та співчувають "обом сторонам конфлікту, які зазнали втрат".

      "Сподіваємося, що найближчим часом вдасться прояснити деталі події, перед тим, як робити будь-які висновки", – розповідав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

      Що відомо про бій біля Золотого: коротко

      • Він відбувся вранці 18 лютого та тривав понад 5 годин.
      • Як повідомляють військові, окупанти почали гатити з артилерії, мінометів, гранатометів і танка, а водночас диверсійні підрозділи намагалися прорватися на підконтрольну Україні ділянку. Під час бою була збита камера на одному зі спостережних пунктів.
      • Бій відбувався на лінії, що межує з такими населеними пунктами: Новотошківське, Оріхове, Кримське та Хутір Вільний.
      • На цю атаку українські оборонці дали гідну відсіч. Однак втрати є з обох сторін. З боку українських військових – 1 загиблий і 5 поранених. З боку бойовиків – 4 загиблих, 6 поранених.
      • Це – наймасштабніший бій на Донбасі від 2018 року.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Бій біля Золотого Новини політики
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