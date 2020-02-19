08:49
19 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Двійники Путіна хочуть змагатися з Рівзами. Геніальна схема Рогозіна
      Вєсті Кремля
      22:02, 18 лютого
      Вєсті.UA: Послання миру від Януковича. Політичний вертеп Авакова
      Вєсті.UA
      20:14, 18 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ

      Нема достовірної інформації, хто наступав, – Арахамія про бій біля Золотого

      0
      Давид Арахамія / Getty images

      Рано робити політичні оцінки щодо загострення на Донбасі, оскільки досі нема достовірної інформації про те, хто конкретно почав наступ. Тому на цій темі не можна маніпулювати.

      Так вважає глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Про це він розповів у кулуарах Верховної Ради в коментарі "Еспресо".

      Дивіться також: Кислиця показав на Радбезі ООН фото убитого окупантами гранатометника: відео

      Зараз ні у кого немає достовірної інформації, яким чином це почалося, хто конкретно наступав, з якого боку наступав, які формування брали в цьому участь. А вже хтось зараз дає політичні оцінки. Мені здається, що на цьому не потрібно маніпулювати,
      – зауважив нардеп.

      У парламентаря уточнили, чи має він на увазі те, що наступ могли почати української військові. На це Арахамія відповів, що "зрозуміло, з якої сторони почали стріляти".

      "Зрозуміло, які у нас втрати, яким чином це усе почалося, які були наші дії, які були їхні дії і інше. Тобто не можна давати таких оцінок, які ви мені транслюєте", – прокоментував інформацію про наступ російських найманців на Луганщині "слуга народу".

      Що відомо про бій біля Золотого: коротко

      • Він відбувся вранці 18 лютого та тривав понад 5 годин.
      • Як повідомляють військові, окупанти почали гатити з артилерії, мінометів, гранатометів і танка, а в той же час диверсійні підрозділи намагалися прорватися на підконтрольну Україні ділянку. Під час бою була збита камера на одному зі спостережних пунктів.
      • Бій відбувався на лінії, що межує з такими населеними пунктами: Новотошківське, Оріхове, Кримське та Хутір Вільний.
      • На цю атаку українські оборонці дали гідну відсіч. Однак втрати є з обох сторін. З боку українських військових – 1 загиблий і 5 поранених. З боку бойовиків – 4 загиблих, 6 поранених.
      • Це – наймасштабніший бій на Донбасі від 2018 року.


      Карта окупованих територій на Донбасі / інфографіка 24 каналу

      Радбез ООН: Німеччина жорстко відповіла на маніпулятивні заяви Росії
      сьогодні
      2984
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Бій біля Золотого Війна на Донбасі Верховна Рада Слуга народу Давид Арахамія Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Рейтинги та мотивація: чого чекати керівникам обладміністрацій?
      Дмитро Дубілет 445
      сьогодні , 08:01 Головні новини 18 лютого: атака бойовиків на Донбасі, роковини розстрілів на Євромайдані
      Емал Набі 1181
      17 лютого , 18:25 Вбудовані касетні (cassette) електрокаміни: особливості, види, відмінність
      702
      18 лютого , 10:07 Для нас на першому місці Батьківщина – інтерв'ю із Kozak System
      Рузана Ємельянова 761
      сьогодні , 07:01 Рада хоче знизити деякі податки: коли і як це вплине на українців
      Ірина Поліщук 1823
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук