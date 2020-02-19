Нема достовірної інформації, хто наступав, – Арахамія про бій біля Золотого

Рано робити політичні оцінки щодо загострення на Донбасі, оскільки досі нема достовірної інформації про те, хто конкретно почав наступ. Тому на цій темі не можна маніпулювати.

Так вважає глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Про це він розповів у кулуарах Верховної Ради в коментарі "Еспресо".

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Зараз ні у кого немає достовірної інформації, яким чином це почалося, хто конкретно наступав, з якого боку наступав, які формування брали в цьому участь. А вже хтось зараз дає політичні оцінки. Мені здається, що на цьому не потрібно маніпулювати,

– зауважив нардеп.

У парламентаря уточнили, чи має він на увазі те, що наступ могли почати української військові. На це Арахамія відповів, що "зрозуміло, з якої сторони почали стріляти".

"Зрозуміло, які у нас втрати, яким чином це усе почалося, які були наші дії, які були їхні дії і інше. Тобто не можна давати таких оцінок, які ви мені транслюєте", – прокоментував інформацію про наступ російських найманців на Луганщині "слуга народу".

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Він відбувся вранці 18 лютого та тривав понад 5 годин.

Як повідомляють військові, окупанти почали гатити з артилерії, мінометів, гранатометів і танка, а в той же час диверсійні підрозділи намагалися прорватися на підконтрольну Україні ділянку. Під час бою була збита камера на одному зі спостережних пунктів.

Бій відбувався на лінії, що межує з такими населеними пунктами: Новотошківське, Оріхове, Кримське та Хутір Вільний.

На цю атаку українські оборонці дали гідну відсіч. Однак втрати є з обох сторін. З боку українських військових – 1 загиблий і 5 поранених. З боку бойовиків – 4 загиблих, 6 поранених.

Це – наймасштабніший бій на Донбасі від 2018 року.



Карта окупованих територій на Донбасі / інфографіка 24 каналу