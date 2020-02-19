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      Нет достоверной информации, кто наступал, – Арахамия о бое у Золотого

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      Давид Арахамия / Getty images

      Рано делать политические оценки по обострению на Донбассе, поскольку до сих пор нет достоверной информации о том, кто конкретно начал наступление. Поэтому на этой теме нельзя манипулировать.

      Так считает глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Об этом он рассказал в кулуарах Верховной Рады в комментарии "Эспрессо".

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      Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие. А кто-то сейчас дает политические оценки. Мне кажется, что на этом не нужно манипулировать,
      – отметил нардеп.

      У парламентария уточнили, имеет ли он в виду то, что могли начать наступление украинские военные. На это Арахамия ответил, что "понятно, с какой стороны начали стрелять".

      "Понятно, какие у нас потери, каким образом это все началось, какие были наши действия, каковы были их действия и прочее. То есть нельзя давать таких оценок, которые вы мне транслируете", – прокомментировал информацию о наступлении российских наемников на Луганщине "слуга народа".

      Что известно о бое у Золотого: коротко

      • Он состоялся утром 18 февраля и длился более 5 часов.
      • Как сообщают военные, оккупанты начали бить из артиллерии, минометов, гранатометов и танков, а в то же время диверсионные подразделения пытались прорваться на подконтрольный Украине участок. Во время боя была сбита камера на одном из наблюдательных пунктов.
      • Бой происходил на линии, что граничит с такими населенными пунктами: Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Свободный.
      • На эту атаку украинские защитники дали достойный отпор. Однако потери есть с обеих сторон. Со стороны украинских военных –1 погибший и 5 раненых. Со стороны боевиков – 4 погибших, 6 раненых.
      • Это – самый масштабный бой на Донбассе с 2018 года.


      Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Бой возле Золотого Война на Донбассе Верховная Рада Слуга народа Давид Арахамия Новости Украины Новости политики
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